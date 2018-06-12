賴揆臉書推香蕉新吃法 徐國勇：友人提供的

（中央社記者楊思瑞台南12日電）行政院發言人徐國勇今天在台南接受媒體訪問時表示，行政院長賴清德在臉書上發文介紹以香蕉沾蒜頭醬油的吃法，是由民間友人提供的老方法，不是賴清德自己發明的。

徐國勇下午陪同賴清德到台南出席成大醫院30週年慶等公開活動，發現媒體試圖向賴清德詢問臉書上發文所提到的「香蕉新吃法」，但賴清德沒有受訪。

徐國勇以發言人的身分受訪說明，昨天知道臉書這篇文章後，有向賴清德詢問，得知這種香蕉吃法是由民間友人黃姓婦人提供。黃女士有親身體驗，而且吃了很久一段時間，才向賴清德提出。