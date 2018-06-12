NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

賴揆臉書推香蕉新吃法 徐國勇：友人提供的

中央社2018/06/12 16:48
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南12日電）行政院發言人徐國勇今天在台南接受媒體訪問時表示，行政院長賴清德在臉書上發文介紹以香蕉沾蒜頭醬油的吃法，是由民間友人提供的老方法，不是賴清德自己發明的。

徐國勇下午陪同賴清德到台南出席成大醫院30週年慶等公開活動，發現媒體試圖向賴清德詢問臉書上發文所提到的「香蕉新吃法」，但賴清德沒有受訪。

徐國勇以發言人的身分受訪說明，昨天知道臉書這篇文章後，有向賴清德詢問，得知這種香蕉吃法是由民間友人黃姓婦人提供。黃女士有親身體驗，而且吃了很久一段時間，才向賴清德提出。

徐國勇說，這個吃法是把生的綠色香蕉用水煮，或用電鍋蒸，好了以後用筷子戳看看是否能輕易穿過去。接著把皮剝掉，把裡面的香蕉肉沾蒜頭醬油吃。其實蠻好吃的，當然沒吃過的人第一次會覺得比較奇怪，但這是習慣問題。

徐國勇表示，像在高雄很早就存在番茄沾醬油的吃法，而且現在還蠻出名；但他自己從小在台北長大，直到認識了從高雄來的同學，才知道這種吃法。另外，許多鐵板燒名店會把香蕉沾麵包粉後煎成甜點，大家也都覺得很好吃。多介紹幾種吃法，是希望大家能多支持本地水果。

他說，現在香蕉價格已經回穩，有些盤商刻意用各種方式壓低價格，侵害農民權益，這是不應該的。日前有盤商用比較高的價格收購時，卻遭其他盤商圍毆，警政署已介入調查，並移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070612

丁守中競選團隊人事 預計...協助蕉農 連江縣購15公噸...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan