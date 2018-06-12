影／花蓮性侵爆案外案　疑似又有3名受害者

英勇舉發美崙啟能中心性侵案件的吳思韋護理師，目前全案已經進入司法調查階段，今到花蓮地檢署進行案情說明，意外扯出案外案，花蓮某教養院也疑似發生性侵案件，該教養院卻知情不報，故意隱匿，當時在該教養院任職的王姓社工員，因向上司舉報而被迫離職，今由吳代寫訴狀，勇敢為弱勢發聲。
吳思韋今開庭後表示，一名某教養院離職王姓社工告訴她，有3名轉到該機構的女院生，其中一位在外遭到不明男士性侵，驗傷時還被驗出有舊傷，吳思韋說，疑似在前一處安置機構就遭到性侵。
這3名院生於2015年從前一機構轉介到該教養院，在與王姓社工員比對時間點後，似乎不謀而合，但該教養院完全否認有此一性侵事件發生，也未曾收到王姓離職社工員的報告。
吳思韋為此相當感動，直說王姓社工員很勇敢，知道她也很委屈，所以願意替她站出來寫訴狀，希望她要很勇敢，有她這樣的專業同仁，我們都很驕傲，並希望社會大眾持續正視這件事，不要讓弱勢者一直遭人掩蓋掉這些傷害。
花蓮地檢署表示，整起案件已著手進行調查，由於被害人均為心智障礙人士，檢察官訊問時將有社工及專業人士在場協助，來減輕被害人陳述案情的心理壓力。
▲英勇舉發性侵案件的吳思韋，不畏外界壓力，挺身為身心障礙院生站出來。（圖／記者鄭志宏攝）
▲訴狀內容清楚的載明時間點和事發經過。（圖／記者鄭志宏攝）