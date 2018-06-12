影／花蓮性侵爆案外案　疑似又有3名受害者

英勇舉發美崙啟能中心性侵案件的吳思韋護理師，目前全案已經進入司法調查階段，今到花蓮地檢署進行案情說明，意外扯出案外案，花蓮某教養院也疑似發生性侵案件，該教養院卻知情不報，故意隱匿，當時在該教養院任職的王姓社工員，因向上司舉報而被迫離職，今由吳代寫訴狀，勇敢為弱勢發聲。

吳思韋今開庭後表示，一名某教養院離職王姓社工告訴她，有3名轉到該機構的女院生，其中一位在外遭到不明男士性侵，驗傷時還被驗出有舊傷，吳思韋說，疑似在前一處安置機構就遭到性侵。