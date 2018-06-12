用哪支喝珍奶？故宮小編推古代湯匙　網笑翻：求同款餐具

環保署日前預告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，明（ 2019 ）年 7 月 1 日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用消費者使用。網友好奇「喝珍奶沒吸管怎麼辦？」環保署官員則回應「用湯匙」。

故宮小編創意再次大爆發。環保署日前預告限塑政策，將禁止業者提供塑膠吸管給內用顧客使用，有官員建議，以後可以用湯匙喝珍珠奶茶，引發網友議論。向來緊貼時事宣傳故宮文物的「故宮精品」小編也搭上「湯匙喝珍奶」議題， po 出 4 支古代湯匙文物，問大家「要用哪隻湯匙喝珍奶？」笑翻一票網友。

向來超有梗的故宮小編也跟上這波時事，「故宮精品」臉書粉絲專頁今（ 12 ）日中午 po 出 4 支古代湯匙文物的照片，分別為明朝永樂「青花朵蓮梵文勺」、清朝「紫砂泥繪梅花紋匙」、清朝道光二年「金匙」及鄂圖曼帝國的「長柄杓」，同時發文問網友們「今天你要用哪隻湯匙喝珍奶呢？喝仙氣、大確幸，大家一起作環保。」

文章一出讓網友們笑翻，紛紛留言回應「雖然覺得用湯匙吃珍珠這個提議蠢斃了，但是這個湯匙我可以」、「有湯匙就要出杯子阿！不然怎麼喝珍奶，趕快出下集」、「不幫小編加薪說不過去」、「求出同款環保湯匙」、「用湯匙喝的珍奶就不珍奶了，那是放大的西米露啊.....」。

更有網友分析每款湯匙的實用性，其中清朝「紫砂泥繪梅花紋匙」獲得不少好評「這支角度比較優，適合用來喝珍奶」、「用這支喝最美型」；「金匙」則被認為「喝珍奶波奶用這最好了！因為柄夠長」，但也有人揶揄「這一次只能吃一顆，網美在用的」、「金湯匙是拿來含著出生的，不是拿來撈珍珠的吧」。