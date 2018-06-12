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宣導kUSO搞創意　高雄區監理所大玩「角色扮演」

記者黃守作／高雄報導2018/06/12 17:24
▲高雄區監理所為歡慶端午節，大玩「角色扮演」，宣導kUSO搞創意。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)
▲高雄區監理所為歡慶端午節，大玩「角色扮演」，宣導kUSO搞創意。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)

高雄區監理所為歡慶端午節，於今(12)日上午，在該所大廳，大玩「角色扮演」，宣導kUSO搞創意。


▲高雄區監理所員工大玩「角色扮演」，宣導kUSO搞創意。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)

高雄區監理所為了慶祝端午節，舉辦此一「瘋狂白蛇慶端午」活動，大玩角色扮演，端午節應景人物全數亮相，包括法海和尚、白娘子、屈原等神化人物，洽公民眾看到這群神化人物，都覺得新鮮，直呼好有趣。


▲高雄區監理所所長梁郭國參與「角色扮演」活動。(圖／記者黃守作攝，2018.06.12)

高雄區監理所所長梁郭國表示，端午節是國人重要的節日之一，民間習俗除了吃粽子、划龍舟外，還要在身上掛香包好避邪，因此，該所找來同仁進行角色扮演，不但跟現場民眾互動玩遊戲，還準備100個粽子香包(袋)，就是為了陪民眾歡渡不一樣的端午節。

梁郭國指出，端午連續假期即將開始，交通部公路總局推出公共運輸優惠措施，除了86條國道客運路線享票價平均85折優惠外，使用電子票證刷卡搭乘32條「台灣好行」路線也有半價優惠，另外，搭乘國道客運路線或台鐵，在10小時內轉乘(除台北市轄公車外)在地客運則享一段票(或基本里程8公里)免費，為了讓民眾更清楚相關措施，高雄區監理所還拍攝宣導短片(搜尋公路熊-高雄區監理所)，放在網路上供民眾點選觀看。

關鍵字高雄國道客運
男童昏迷無意識 　警飆速送醫排放量新低　許立明盼持續改善空污

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