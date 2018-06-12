成大醫院30年院慶　邁向新里程碑籌建「老人醫院」

成大醫院今（12）日舉辦「成醫三十、築夢踏實」院慶大會，行政院賴清德院長、教育部姚立德代理部長、台南市長李孟諺、成大校長蘇慧貞、立委黃偉哲、林俊憲等嘉賓皆蒞臨，透過注酒、切蛋糕等儀式慶祝成醫30歲生日。

成大醫院楊俊佑院長首先致詞說明，成大醫院近10年的成長大躍進，擴大關懷對象，例如2 年前的0206大地震，成功發揮緊急救援的角色，撫慰人心；也到非洲、東南亞等多國進行醫療援助，這些事蹟讓成大醫院獲得105年行政院政府服務品質獎。

賴清德致詞時說，自己是成大後醫學系畢業，接著在成大醫院接受住院醫師的訓練，然後成為腎臟內科主治醫師，身為成大醫院的一份子，很榮幸可以受邀參加院慶，行政院已核定成大醫院籌建「老人醫院」的計畫書，屆時結合成功大學、成大醫學院教學資源與成大醫院的臨床經驗，未來在台南市將有全國第一家智慧型老人醫院，是送給成大醫院的生日大禮。