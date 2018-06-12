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成大醫院30年院慶　邁向新里程碑籌建「老人醫院」

記者黃文博／台南報導2018/06/12 17:14
▲成大醫院30年舉辦「成醫三十、築夢踏實」院慶大會。（圖／成醫提供，2018.06.12
▲成大醫院30年舉辦「成醫三十、築夢踏實」院慶大會。（圖／成醫提供，2018.06.12

成大醫院今（12）日舉辦「成醫三十、築夢踏實」院慶大會，行政院賴清德院長、教育部姚立德代理部長、台南市長李孟諺、成大校長蘇慧貞、立委黃偉哲、林俊憲等嘉賓皆蒞臨，透過注酒、切蛋糕等儀式慶祝成醫30歲生日。

成大醫院楊俊佑院長首先致詞說明，成大醫院近10年的成長大躍進，擴大關懷對象，例如2 年前的0206大地震，成功發揮緊急救援的角色，撫慰人心；也到非洲、東南亞等多國進行醫療援助，這些事蹟讓成大醫院獲得105年行政院政府服務品質獎。

賴清德致詞時說，自己是成大後醫學系畢業，接著在成大醫院接受住院醫師的訓練，然後成為腎臟內科主治醫師，身為成大醫院的一份子，很榮幸可以受邀參加院慶，行政院已核定成大醫院籌建「老人醫院」的計畫書，屆時結合成功大學、成大醫學院教學資源與成大醫院的臨床經驗，未來在台南市將有全國第一家智慧型老人醫院，是送給成大醫院的生日大禮。

楊俊佑、賴清德、姚立德、李孟諺市長、蘇慧貞和張俊彥院長、韓良誠院長、黃偉哲立委、林俊憲立委一同參與注酒儀式，象徵成大醫院在大家的祝福下，充滿能量邁向新的里程碑。

慶生儀式則由成大醫院張智仁副院長帶領在成大醫院服務30年的員工，包括營養部郭素娥主任、藥劑部葉鳳英主任、營養部林榮東技工、內科部劉明煇主任、等8位代表一同切蛋糕。

大會並播放院慶影片，影片內容將成大醫院的核心價值「生命、愛心、卓越、創新」用故事、歷史描述、團隊訪問呈現，並呼應成大醫院10年前、20週年時的主題「改變 讓夢想成為可能」，讓與會貴賓了解成大醫院這一路築夢、追夢、圓夢的歷程。

關鍵字成大醫院賴清德李孟諺蘇慧貞
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