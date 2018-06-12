除了科技尖牙股 分析師強推這4檔AI概念股

在一份給客戶的報告中，Rosenberg 引用了 Gartner 對 AI 驅動業務價值的預測，估計 AI 驅動的業務價值在 2022 年之前將達 3.9 兆美元，這代表年成長率達 40%，也向投資者展現了巨大機會。

時下人工智能 (AI) 議題正夯，說到 AI 概念股，投資者通常傾向挑選科技尖牙股 FAANG（即臉書、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌)，但 Baron 成長基金協助資產組合經理人 Neal Rosenberg 建議，投資者還可以看看其他 3 檔能搭上 AI 投資潮的股票。Zacks 投資研究公司分析師、選股達人 Ryan McQueeney 也看漲 AI 市場，並為投資人挑了 1 檔概念股。

除了科技尖牙股以外，他挑選一些軟體公司搭上 AI 潮，因為這些公司「擁有豐富專業知識，了解客戶的業務並可以提供高度客製化的解決方案。」

這些公司部分吸引力來自他們透過訂閱來銷售產品，可以年年不斷產生營收，而這是投資者偏愛的一環，產業分析師先前指稱，蘋果的服務部門就是因為沒抓牢訂閱而與數十億美元擦身而過。他們的產品通常與客戶的工作流程深度結合，使其難遭替換，也讓公司更具有價格制定力。

Rosenberg 表示，「這些企業的規模效益很高，利潤通常超過 30％，只要少許的資本支出，這樣的企業就可以創造良性循環帶動成長、產生現金，並再投資到他們的業務中。在 AI 顯著趨勢的背景下，這些特點讓他們具有令人信服的投資機會。」

以下是 Rosenberg 挑選符合上述標準的 3 檔股票：

Aspen Technology (AZPN-US) 為全球加工行業提供自動化技術，包括工程、營造公司以及石油和化學公司。該公司軟體旨在協助客戶降低成本，改善生產率並提高營收。Rosenberg 提到，Aspen 的客戶報告稱，他們每花費 1 美元在 Aspen 上，就可省下 100 美元，這意味 Aspen 與客戶具有「耐久性」的合作關係。

Aspen Technology 股價走勢圖

Guidewire Software (GWRE-US) 聚焦產物保險業，提供可處理承保、理賠和計費流程以及管理保險數據的軟體。Rosenberg 表示，Guidewire 使用客戶匿名分享數據來創造 AI 強化的分析和應用程序，可使其解決方案對客戶更具吸引力。

Rosenberg 說道：「縱向市場軟體的本質通常可以讓市場領導者最終獲取 30% 至 70% 市占，這可讓領導者收穫大量客戶數據，進一步改善產品。」

Guidewire Software 股價走勢圖

縱向市場軟體 特別提供給如牙醫及水電工等特定消費群所適用的軟體，被稱為縱向市場軟體 (vertical market software)。這種以用者為導向的軟體，通常呈現一連串的選項，因為附有容易上手的功能表，所以能減輕必要的訓練份量。

Veeva Systems (VEEV-US) 專注於生命科學行業，根據 Rosenberg 說法，該公司僅成立 10 年就拿下該產業客戶關係管理市場 7 成。該公司利用其主宰地位，獲得對客戶的獨特見解，判斷出優勢與劣勢，並可用 AI 提供建議分析與指導分析。

Veeva Systems 股價走勢圖

Zacks 投資研究公司分析師、選股達人 Ryan McQueeney 的建議：

Zacks 投資研究公司分析師、選股達人 Ryan McQueeney 目前在 TipRanks.com 追踪的 6524 名金融部落客中排名第 13 位。 他所做的 448 份購買建議有 67% 達到了標準，並在推薦之後一年內平均漲幅 16.7％。他建議投資人根據公司獲利預測和修訂的趨勢來篩選股票。

他也相當看漲 AI 市場，預計到 2021 年 AI 市場將成長到 576 億美元，比 2017 年增加 380%。

他推薦投資者挑選 Nvidia (NVDA-US)，該公司習慣壓低獲利預期，加上產品符合趨勢，是相當強大的買進標的。

Nvidia 股價走勢圖

他稱，Nvidia(NVDA-US) 業界領先的 GPU 是全球 PC 玩家的首選，Nvidia 如今將成為新興 AI 市場的行業領導者，因其高端 GPU 越來越多地用於超級計算機和海量數據中心，機器學習程式也將有更多的應用方式。