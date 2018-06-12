花蓮安置機構疑性侵案 被告張男限制出境

花蓮地方法院檢察署主任檢察官郭瑜芳表示，有關此案，花蓮縣社會局5月3日通報，由檢察官江昂軒受理，5月4日發交花蓮縣警察局婦幼隊展開調查，經社工進行訪視與評估，並由警方初步詢問院生及院內工作人員。

花蓮一家私立身心障礙啟能發展中心傳出女院生遭性侵，涉案人疑似是張姓幹部，中心主任及部分老師涉嫌知情不報且長期包庇，導致多名院生受害。後經離職的護理師告發，案情曝光。

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮一家安置機構發生疑似性侵院生案，花蓮地方法院檢察署今天表示，被告張男已遭限制出境，檢方上午傳訊告發人，後續將傳訊4名被害人與院內工作人員以釐清案情。

目前確定願意作證的被害人共4人，被告身分與所在地已掌握。檢察官上午已傳訊告發人吳女，後續將傳訊4名被害人與院內工作人員以釐清案情。

由於被害人均為心智障礙人士，檢察官訊問時將有社工及專業人士在場協助，並視情況減少重複陳述作業流程，減輕被害人陳述案情的心理壓力，保障被害人權益並確保證詞的可信性。

郭瑜芳指出，被告張男已遭限制出境，因其身體狀況不佳，檢察官考慮被告人權保障與案件偵辦進度，將於被告身體狀況適宜接受訊問時傳訊，再決定後續偵查作為。

至於安置機構工作人員有無涉及隱匿犯罪事證，檢察官將另案偵辦。（編輯：唐聲揚）1070612