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排放量創新低　許立明盼持續改善空污

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/12 17:25
▲高雄市長許立明表示，高雄空氣品質防制有成大幅獲得改善。（圖／高市府提供,2018.06.12）
▲高雄市長許立明表示，高雄空氣品質防制有成大幅獲得改善。（圖／高市府提供,2018.06.12）

高雄空氣品質防制有成，首期「高屏空污總量管制計畫」，428家受管制工廠的污染削減量為3,139公噸，較預期值提升4倍，去（106）年秋冬前20大工廠污染排放量降低21％，更創下歷年新低記錄，而同時細懸浮微粒紅色警示天數則從51日降至31日，減少39％，成為歷年同期（10月至隔年3月）最低，空氣品質大幅獲得改善。 

高雄市長許立明今（12）日於市政會議後表示，空氣防制是所有人工作，市府不僅管制固定性污染源減排降載，也限制移動性污染源，因此類污染排放高度約2-3米，對人體危害性高；也致力管制港區船舶，並推動高雄港成為生態港、綠色運具示範區。秋冬是高雄污染較嚴重的季節，在種種策略性努力下，各項污染物數據都在急遽下降，作為重工業城市尚有努力空間，將持續推廣搭乘大眾運輸工具，至於污染削減量不足或造成高價值低污染產業進入障礙，將於二期充分討論。

 
▲環保局長蔡孟裕表示，首期計畫距離6月結束尚有300公噸的減量空間。（圖／高市府提供,2018.06.12）

高市配合環保署政策，從104年7月起展開為期三年的「高屏空污總量管制第一期計畫」，高市428家工廠分別利用「採用低污染的原料或燃料」、「拆除或停用設施」、「增加污染防制效率」或「產能降載」等方式，已達到3,139公噸的實際削減量，較原先預估量732公噸，足足增加4倍以上。 

而從占排放量8成以上的前20大工廠，106年秋冬季節（106年10月至107年3月）排放監測數據15,665公噸來看，也較105年同期的19,956公噸減少了21%，同期細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示天數也由51天降為31天，減少39％，創歷年同期最低，代表空污品質獲得改善。 

環保局長蔡孟裕說，首期計畫距離6月結束尚有300公噸的減量空間，減量效益比預期高出許多，空污減量機制具有交易性質，截至5月底減量額中的942公噸，已成功出售轉移至其他廠家或公司，交易量約佔核發量的30％。而佔全市80％污染源的高雄前20大工廠整體污染排放量，106年的硫氧化物和氮氧化物亦明顯下降，減量額度也達105年的20-30％。 

蔡孟裕進一步指出，針對空污問題，高雄首創鍋爐等燃燒設備加嚴標準適用，從法律面規範工廠，並實施二行程和柴油車汰換、餐飲業油煙管制、降低營建工程污染等措施，另外，亦積極推動低污染示範區，高雄港的硫氧化物排放量佔全市20％，預計明年1月起將採用低硫燃油，從2.7％的含硫量降至原來的5分之1，多管齊下盼改善空污問題。 

關鍵字產能降載空污總量管制綠色運具
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