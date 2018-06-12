民主很重要　但你認識民主公王嗎？

民主公王的由來眾說紛紜，目前並沒有一個統一的說法，國史館台灣文獻館研究員林文龍先生在〈民主公王信仰之謎〉一文中指出，民俗學者劉枝萬先生曾在南投竹山沙東宮發現民主公神像一尊，是一尊缺少左臂的獨臂將軍。

民主公王，在某些地方被稱為民主公、民主千歲，在台灣並不是一個常見的信仰，僅有「三芝民主公王宮」、「屏東潮州民主宮」、「竹山沙東宮」等少數廟宇祭祀，再來就是特定姓氏的宗祠會供奉。

之後林文龍先生在彰化社頭湳仔劉姓祖厝發現有「敕封光祿大夫民主公王神位」牌位，而南投竹山沙東宮的所在地也剛好是劉姓移民的居住地，因而推想這位民主公王可能是開漳聖王屬下的某位劉姓將軍，或是對劉姓有恩的人物。然而，林文龍先生在查閱文獻後，並沒有找到可佐證的資料。

而潮州民主宮的民主千歲的由來與林文龍先生所提出的劉姓將軍或有恩於劉姓之人都不同。根據潮州民主宮的記載，民主千歲本名趙文震（一作趙文振），是宋太祖的元帥，某日為救人與虎纏鬥而過世，當地居民感念祂的犧牲，便建立寺廟奉祀祂，之後受玉皇大帝冊封為民主千歲。

網路與文獻可以找到的資料有好幾個版本，但大同小異，僅有民主公王生於唐代、宋代、清代等朝代差異，其餘的故事差別不大。而其聖號「民主」二字有一說是民主公王生前為官清廉正直，能「為民作主」，因而有此稱號。

而在比較過三間廟的神明金身後發現，南投竹山沙東宮的民主公是缺少左臂的獨臂將軍，「三芝民主公王宮」與「屏東潮州民主宮」兩廟的神明金身都為黑面長鬚、手持金邊的將軍，差別只有在潮州的民主千歲是左手持鞭，三芝的民主公王是右手持鞭。

到目前為止，民主千歲的由來尚無法考證，但祂毫無疑問的已經是地方的守護神。目前只能等待更多的史料出土，才有機會了解這位以「民主」為聖號的神明，究竟是何來歷了。

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