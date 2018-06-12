中市里長獲選全國特優里長　緊張睡不著

南區區長鍾正光表示，內政部為強化基層組織，發揮里服務功能，提昇服務品質，辦理「107年度特優里長表揚活動」，陳仁榮自88年當選國光里長以來，協助推動市政、服務里民20年如一日，深獲地方好評，並結合另一半、市議員邱素貞爭取地方建設，獲選全國特優里長表揚，實至名歸。

鍾正光指出，陳仁榮擔任里長期間，腳踏實地，主動探訪民膜，巡查里內道路、水溝、路燈、景觀、環保、產業與關心社福，每年定期舉辦元宵節提花燈巡里祈福、媽祖誕辰里內繞境、端午節包粽子、中秋晚會、重陽節敬老、三官大帝聖誕、歲末寫春聯送春聯等社區活動，對於營造祥和社區，居功厥偉，曾榮獲105年度台中市政府特優里長表揚，普獲地方稱讚。

鍾正光說，為民服務，說得簡單，但要當里長長達20年時間，可不容易，除了得經過民意檢驗，還得維持熱忱。

陳仁榮不但熱心地方公益活動，積極參與慈善公益服務，創立光榮愛心基金會，並參與數個慈善團體，擔任財團法人台中市城隍廟董事，關切地方生活文化，也結合市議員邱素貞爭取2017逍遙音樂町南區場次、爭取建設局鋪設完成興大園道北側人行步道，增加鄉親休閒散步的場域，以及結合2018台中世界花卉博覽會造景意象，提前讓民眾感受到花博之氛圍。

對於獲選全國特優里長殊榮，陳仁榮說，他感到惶恐，11日晚緊張到睡不著。他表示，自己只是盡里長的本分而已，最感謝的是里民讓他有服務的機會，以及他的太太邱素貞，全力奧援，讓他無後顧之憂，服務更具深度與廣度，打造更幸福與舒適的國光里。