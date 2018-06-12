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中央社

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

中央社2018/06/12 16:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北12日電）光陽工業(Kymco)今天舉行「IONEX車能網台北國際記者會」，董事長柯勝峯表示，第一階段投入電動機車將斥資達新台幣10億元，預計明年市占率要超過5成。

柯勝峯宣布，第一波將在台灣推出2款電動機車，包括New Many 110 EV及Nice 100 EV，預計8月陸續上市，今年全台將部署1500個IONEX快速充電服務站，明年則將建置2000個IONEX能源交換站，並在後年於全台完成3萬個共享插座服務據點，預估明年在台灣賣出6萬台電動機車，市占率超過5成。

柯勝峯也指出，光陽將在未來3年推出10款電動機車、於20個國家有充換電網路，除了第一波推出的輕型電動機車外，也將有一般重型機車、大型重型機車等車款將面市，且今年將在全球10個城市有異業合作案，包括物流、共享業者都有。

柯勝峯說，之所以第一波以輕型電動機車為主打，主要是內部調查，就算是騎燃油機車，大部分速度也不會騎到時速60公里，其實100cc的機車性能足以因應，之所以消費者比較偏好買125cc的一般重型機車，主要是因為要達到時速60公里，100cc機車會略顯吃力，但對電動機車而言，由於是馬達驅動，這種問題不存在。

柯勝峯指出，在以消費者實際需求為考量下，光陽第一波推出的電動機車款式以輕型機車為主，主打最大機車使用者族群，未來將會針對不同機車族群，推出不同車款，要讓電動機車的魅力，吸引原本騎燃油機車的消費者。（編輯：趙蔚蘭）1070612

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