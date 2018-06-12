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中國蘋果期貨漲停收盤 煤炭期貨漲幅居前

鉅亨網2018/06/12 17:00
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經過上周的大幅回調之後，鄭商所蘋果期貨今 (12 日) 再成為期貨盤中焦點，主力 1810 合約開盤後快速走強，全天走勢強勁，以漲停 5% 收盤。從基本面看，新一季蘋果預計減產，需求不變之下，供需料將偏緊。

黑色系今天也大多強勢，焦炭漲近 4%，鄭煤漲逾 3%，焦煤漲近 3%，螺紋、瀝青、鄭醇、熱捲均漲逾 1%。收跌的期貨則有滬鎳、菜粕、滬銅、滬錫、滬鋁、滬金、玉米、鄭棉等。

鄭商所 6 月 11 日發布通知，自 6 月 14 日結算時起，蘋果期貨合約交易保證金標準調整為 9%(原為 10%)，漲跌停板幅度調整為 6%(原為 5%)，其中蘋果期貨 1807 合約交易保證金標準調整為 25%(原為 15%)。

蘋果期貨漲價的最主要原因來自供應面，產區減產減優情況不容樂觀，部分產區受災程度加重。6 月 10 日，甘肅再遇冰雹，受損的商品果全部變為殘次果，當地受災程度進一步加重。

廣州期貨表示，當下，大量新鮮水果上市，包括北方大櫻桃、南方荔枝、火龍果、楊桃等。大量的其他鮮果擠占蘋果消費市場，蘋果需求受到影響。但從中長期來看，蘋果市場仍將是供不應求格局，加之市場對優質品種的價格給予的空間較大，蘋果期價仍有望繼續上行。

中信期貨表示，從基本面看，新季蘋果減産基本坐實，而消費需求短期難有大幅改變，新季蘋果供需或偏緊；考慮到距離新季蘋果收獲尚有時日且今年極端天氣發生相對頻繁，蘋果期貨後期或仍有炒作空間，中長期期價仍有上行空間。操作上，暫時觀望為主。

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