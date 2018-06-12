中國蘋果期貨漲停收盤 煤炭期貨漲幅居前

經過上周的大幅回調之後，鄭商所蘋果期貨今 (12 日) 再成為期貨盤中焦點，主力 1810 合約開盤後快速走強，全天走勢強勁，以漲停 5% 收盤。從基本面看，新一季蘋果預計減產，需求不變之下，供需料將偏緊。

黑色系今天也大多強勢，焦炭漲近 4%，鄭煤漲逾 3%，焦煤漲近 3%，螺紋、瀝青、鄭醇、熱捲均漲逾 1%。收跌的期貨則有滬鎳、菜粕、滬銅、滬錫、滬鋁、滬金、玉米、鄭棉等。

鄭商所 6 月 11 日發布通知，自 6 月 14 日結算時起，蘋果期貨合約交易保證金標準調整為 9%(原為 10%)，漲跌停板幅度調整為 6%(原為 5%)，其中蘋果期貨 1807 合約交易保證金標準調整為 25%(原為 15%)。