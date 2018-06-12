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娛樂

影／李相侖「最想快轉的瞬間」　竟與李昇基、陸星材有關

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/12 17:21

由李相侖、李聖經、金桐俊及林世美主演的韓劇《想暫停的瞬間》講述神經質理事長李道河，戀上能看見「壽命期限」少女崔Michaela的故事。李相侖、李聖經因女主角急於找出挽救自己壽命時限的方法，兩人的命運就此糾纏，他原本對她飾演的奇怪少女並不在意，卻轉變為時時刻刻都想看見對方，最後直率告白，不少浪漫片段都讓粉絲感到臉紅心跳。

談到兩人對彼此的初次印象，李相侖大大讚美李聖經樂觀、積極的個性，以及對演戲的企圖心，讓彼此合作起來非常愉快。李聖經一開始稱讚李相侖很會照顧人、引導自己演出，但隨即卻爆料發現對方有冒失、呆萌的一面，十分可愛，微妙的說法引來李相侖碎唸：「聽起來像讚美，又好像不是耶！」


▲李相侖（右）李聖經受訪。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.6.12）

李相侖透露去年放了一段長假，所以到處去旅行，在過程中學習到「從容」，讓他很想停在那個當下；李聖經則表示與家人相處的日常生活，是自己最想暫停的一刻，樸實又溫暖的回答，叫李相侖好羨慕，直說：「好帥的答案，早知道我也這樣說。」再度展現他呆萌的一面。

而李相侖對「最想快轉的時刻」的反應相當有趣，透露在與李昇基、陸星材、梁世炯拍攝綜藝《家師父一體》時，節目中有不少課題要挑戰，害他常冷汗直流，那些瞬間都讓李相侖想五倍快轉跨越，沒想到一旁的李聖經還補槍提問：「像冷到流鼻涕的那時候嗎？」他露出無奈表情說：「也包含那個啦！」《想暫停的瞬間》可在愛奇藝台灣站、LINE TV、KKTV、CHOCO TV收看。


▲李相侖（右）劇中霸氣告白李聖經。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.6.12）

關鍵字李相侖李聖經想暫停的瞬間李昇基陸星材梁世炯家師父一體
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