影／李相侖「最想快轉的瞬間」　竟與李昇基、陸星材有關

由李相侖、李聖經、金桐俊及林世美主演的韓劇《想暫停的瞬間》講述神經質理事長李道河，戀上能看見「壽命期限」少女崔Michaela的故事。李相侖、李聖經因女主角急於找出挽救自己壽命時限的方法，兩人的命運就此糾纏，他原本對她飾演的奇怪少女並不在意，卻轉變為時時刻刻都想看見對方，最後直率告白，不少浪漫片段都讓粉絲感到臉紅心跳。

談到兩人對彼此的初次印象，李相侖大大讚美李聖經樂觀、積極的個性，以及對演戲的企圖心，讓彼此合作起來非常愉快。李聖經一開始稱讚李相侖很會照顧人、引導自己演出，但隨即卻爆料發現對方有冒失、呆萌的一面，十分可愛，微妙的說法引來李相侖碎唸：「聽起來像讚美，又好像不是耶！」