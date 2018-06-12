旅遊作家浩克合體　為大武山文學營代言

去年獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎的劉克襄、王浩一再度合體，於今(12)日屏東文學營記者會中擔任代言人，廣邀熱愛文學和旅行的民眾一起參與，相信會有豐實的收穫。

2018屏東大武山文學營—島嶼旅行的微旅行，將於7月21、22日登場，今年縣府文化處打破以往慣例，除了專題講座,也帶領學員到戶外參訪，讓文學成為活化的課程，即日起受理報名。

作家劉克襄特別推薦來到台灣一定不能錯過從屏東枋寮往台東的南迴火車之旅，這班僅剩的藍皮普通車，沒冷氣而且是最慢的｢解憂火車」，從中午11點左右出發3個半小時的車程，可慢慢欣賞沿途山海美景，是最便宜、最美的路線。

王浩一說，旅遊讓人大開眼界、增加視野。來屏東好幾次,每次走訪人文景點、產業都讓他印象深刻，不論田野、山間、海邊都是讓大家舒心的好地方。

大武山文學營活動7月21、22日兩天辦理，第一天專題演講在國立屏東大學教育科技館階梯教室舉行，第二天火車之旅由屏東在地文史工作者帶路，從屏東車站搭乘火車，分別到達屏東線僅存日治時期木造車站-竹田驛站。接著第二站學員走訪佳冬小鎮，鎮內有蕭家古厝、楊家宗祠等豐富人文古蹟，最後一站前往南州糖廠。

活動即日起受理報名,歡迎高中以上學生及民眾上網https://goo.gl/AAopn6 (2018屏東大武山文學營報名表單)填寫報名資料，並至屏東演藝廳1樓服務台（屏東市民生路4-17號）繳交500元報名費，報名限額150人，額滿為止。