旅遊作家浩克合體 代言屏東大武山文學營

（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）「屏東大武山文學營－島嶼旅行的微旅行」將在7月21、22日登場，曾獲得金鐘獎主持人獎的劉克襄、王浩一擔任文學營代言人，兩人今天到屏東，邀請熱愛文學和旅行的民眾參與。

今年大武山文學營，縣政府文化處打破以往慣例，除專題講座還有戶外活動，邀請去年以公視行腳節目「浩克慢遊」獲得金鐘獎生活風格主持人獎的劉克襄與王浩一再度合體，擔任文學營代言人。記者會今天在縣府文化處舉行，屏東火車站長董阿成將電氣路牌套交由與會貴賓、作家們，象徵文學營啟動。

劉克襄與王浩一專程出席為文學營宣傳，劉克襄表示，每次搭火車經過高屏溪到屏東，最喜歡坐在車廂右邊，可以看到沙洲上的水鳥，進到屏東給人一種「南方之南」的感覺，有別於其他縣市，旅遊心境也會跟著轉變。