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影／組國家隊設純網銀？兆豐銀董座鬆口　找一銀共同評估

記者顏真真／台北報導2018/06/12 19:30
▲對於籌組國家隊搶純網銀執照，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順透露，除與中華電信已有接觸，也找了第一銀行一起評估組純網銀國家隊的可能性。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.12）
▲對於籌組國家隊搶純網銀執照，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順透露，除與中華電信已有接觸，也找了第一銀行一起評估組純網銀國家隊的可能性。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.12）

金管會將開放2張純網銀執照，國票金控已與日本知名網路銀行簽署意向書，研議合設純網銀，而之前傳出中華電信也有意找兆豐銀行等公股行庫籌組國家隊。對此，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順12日透露，兆豐銀數位金融部已與中華電信有接觸，有開始總比沒有好，而且兆豐銀行也找了第一銀行一起研究評估，但現在仍在開始狀態，都還沒有定案。

根據金管會公布的純網銀設定條件，金融業持股比重須達51％以上。由於之前傳出中華電信有興趣籌組國家隊，並找兆豐銀等公股行庫，要搶純網銀執照。張兆順12日出席兆豐銀行與歐付寶發行的全台首張電子支付信用卡記者會，他在會後透露，上周已率領兆豐銀行數位金融部門相關主管與中華電信團隊餐敘，讓雙方團隊成員互相認識，啟動未來合作的契機。

張兆順說，他個人研究結果，網銀還是需要做，而且「有個開始總比沒有好，但還是在開始狀態」。由於中華電信可以找合資者，兆豐銀行也可找合資者，因此，他說，兆豐銀第一個就找了第一銀行，他已請第一銀行董事長及總經理研究評估。

由於金融業持股須達51%以上，張兆順說，未來要如何分配還不知道，據了解LINE是每家都找，每家持股約4%左右，當然這也是一個合資模式，未來要如何分配，以後大家可以再談，畢竟現在找，研究後發現沒興趣，而且他認為，純網銀前幾年要賺錢很困難，但這必須做。

此外，他也提到，由於金管會目前公布的法令還不夠明確，像是純網銀定位是到底是銀行還是非銀行，目前也還不清楚，因此無法透露更多規畫細節，「只能邊走邊做」。不過，張兆順強調，網銀還是要做，畢竟未來年輕人很少會上實體銀行。

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