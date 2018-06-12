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世足賽開打　美式餐廳有請「章魚哥」預測冠軍

記者陳致宇／台北報導2018/06/12 17:42
▲四年一度的世界盃足球賽即將開打，到餐廳用大螢幕看實況轉播，一起為喜愛的隊伍加油。（圖／TGI FRIDAYS）
▲四年一度的世界盃足球賽即將開打，到餐廳用大螢幕看實況轉播，一起為喜愛的隊伍加油。（圖／TGI FRIDAYS）

四年一度的世界盃足球賽（ FIFA World Cup ） 14 日正式登場，全台也興起一股世足熱潮，不少人選擇到餐廳用大螢幕看實況轉播，一起為喜愛的隊伍加油。餐廳除了推出世足賽特別套餐，更請來「章魚哥」預測比賽冠軍，將氣氛炒熱到最高點。


▲TGI FRIDAYS 推出國旗彩繪服務及打卡專區，讓球迷好拍又好玩。（圖／記者陳致宇攝）


▲TGI FRIDAYS 於賽事期間推出瘋世足分享餐，包含炸物、輕食、大份量肉料理。（圖／記者陳致宇攝）


▲餐廳找來神預測章魚哥駐點，與現場球迷一起猜贏家隊伍，預測成功可獲得百威啤酒 1 瓶。（圖／記者陳致宇攝）

為迎接世足賽到來，美式餐廳 TGI FRIDAYS 於賽事期間推出瘋世足分享餐，包含炸物、輕食、大份量肉料理，搭配冰涼啤酒超過癮，同時店內還推出國旗彩繪服務及打卡專區，讓球迷好拍又好玩。餐廳更找來神預測章魚哥駐點，現場球迷一起猜贏家隊伍，預測成功即可立即獲得百威啤酒 1 瓶。


▲金色三麥期間限定雙人、 4 人套餐，參加活動能獲得限量世足造型酒杯及冠軍認證卡。（圖／記者陳致宇攝）


▲在金色三麥參加世足活動可得限量世足造型酒杯。（圖／記者陳致宇攝）

啤酒餐廳金色三麥則是與 Samsung 合作，推出足球遊戲「全民麥亂踢」，凡於現場組隊挑戰獲勝即可得限量世足造型酒杯與冠軍認證卡，每日都可至餐廳兌換精釀啤酒一杯，限期半年；指定門市還設置大螢幕 QLED 電視，提供有如親臨現場的震撼視覺效果； 7 月 15 日當天舉辦挺冠軍派對，除了有啤酒暢飲外，還可抽價值 21,900 元的 4K 電視。


▲Chili’s 世足賽期間打造黃卡漢堡，也推出其他限定餐點及飲料。（圖／Chili’s）

另家美式餐廳 Chili’s 世足賽期間打造獨家 AR 對戰遊戲及全新限定料理，只要下載餐廳專屬 App 完成設定後即可開始對戰，有機會獲得限定大獎。餐點包含黃卡漢堡、特製鐵板起司辣玉米脆片、墨西哥鮮蝦卡薩帝亞、豬肋排聯盟以及兩款迷你漢堡，加上 3 款限定瑪格麗特，適合與朋友們一起看球賽，一起大口吃、大口喝。

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