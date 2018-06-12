NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

AIT新館主打綠建築 畫作書法增添藝術氣息

中央社2018/06/12 17:08
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）耗時9年打造的美國在台協會內湖新館，背靠小山丘，占地6.5公頃。新館融合現代設計元素，獲得綠建築認證；同時，主要大廳也陳列台美藝術家的作品，為新館增添藝術氣息。

美國在台協會（AIT）新館位於金湖路100號，今天舉行落成典禮，新館象徵美國對台灣的堅定承諾和恆久情誼。AIT表示，未來在台北所有的AIT相關單位都將整合到這棟「現代化、節能且安全性高的辦公大樓」。

AIT表示，新館辦公大樓面積約1萬5000平方公尺，所使用的建材來自美國和台灣本地，工程人員來自美國、台灣和其他國家，工程期間約有150名美國人員、6000名台灣人員參與。工程總預算約為2億5560萬美元。

AIT說，新館占地約6.5公頃，但僅開發了其中的2.4公頃，並大量運用庭園造景，維持原有的自然風貌。同時，新館設計融合現代設計元素，展現對永續發展、降低環境衝擊的承諾。

AIT指出，新館的集水系統可儲存雨水灌溉使用，並採用省水的水龍頭和洗手台，可降低自來水使用量達50%。新館也安裝感應式燈具和LED燈泡，能源消耗較一般建築物減少34%。

AIT說，新館未來可望取得美國綠建築協會的「領先能源與環境設計」（LEED）的銀級認證。獲得LEED認證的建築都屬高效能建築，比傳統建築更省水、節能、減碳。

此外，特別的是，AIT新館內部也展示來自美國、台灣的藝術家的作品，展現台美之間熱絡的藝術與文化交流。

AIT表示，「Art in AIT」藝術典藏共收錄8組藝術作品，包括攝影、繪畫、雕塑、書法、複合媒材。其中的亮點是知名書法家傅申的作品，內容為「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」。

傅申的作品就掛在新館的主要大廳。AIT官員說，傅申把這段話的意思加以引申，用來彰顯美國和台灣多年來建立的扎實關係與友誼。

成立於1979年的AIT，負責處理美國對台的非官方關係並執行美國對台政策。AIT台北辦事處有將近500位美國和台灣職員，高雄分處有30多名職員。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。AIT處長梅健華（Kin Moy）先前表示，落成典禮後，民眾若要辦理簽證面談等業務，仍須到信義路的辦事處，AIT預計9月初正式搬遷到內湖新館。

AIT在內湖的新建館舍原址為駕駛訓練學校，距離新館最近的捷運站為內湖捷運站。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。（編輯：張均懋）1070612

八里棄犬案 朱立倫要全面清查原民會：孔雀園開發需得邵族...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan