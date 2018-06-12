楊貴媚、蔡明亮齊現身　張軒睿尷尬避談林明禎

公共電視全新實境節目《阮三个》，找來國際影后楊貴媚、張軒睿、型男主廚索艾克共同經營宜蘭民宿，今（12）日邀請蔡明亮導演與李康生擔任嘉賓。楊貴媚笑說：「張軒睿看到蔡導的時候，眼神都在抖。」也表示，錄製實境節目比拍戲還累，最重要的是要有「很強的心臟」。
鮮少上節目的蔡明亮導演，為了力挺楊貴媚便答應邀約，「其實我有點覺得恐怖，我一般是不會參加這種節目，我怕拋頭露面」。回憶過去為了宣傳電影，蔡明亮與楊貴媚一起錄製綜藝節目，蔡導坦言：「我真不知道怎麼過了那段時間，為了宣傳電影就算了。」生活簡樸的蔡明亮，也說入住民宿沒什麼要求，「不要打擾我就好」。
▲蔡明亮導演驚喜現身，楊貴媚超欣喜。（圖／公視提供，2018.06.12）
▲蔡明亮導演（中）、李康生（右）驚喜現身，楊貴媚超欣喜。（圖／公視提供，2018.06.12）
楊貴媚也說，蔡明亮私下廚藝精湛，去坎城影展的時候，還大展廚藝做國民外交，談及拿手菜是哪一道？楊貴媚更搞笑表示：「很多道都很拿手，只講一道太不禮貌。」楊貴媚也透露，以前也有想過退出演藝圈後，要開民宿，但經歷這一個月的外景，坦言沒想到如此累人，什麼都得親力親為。
楊貴媚也爆料張軒睿是生活白痴，連餐具擺盤都不會，至於有沒有被惹毛過？她表示：「惹毛是一定有的，但他很認真，如果我換位置，他就會去整理，像這樣聰明又乖的人不多了。」提及張軒睿在大方認愛林明禎後，都沒有公開活動，楊貴媚也笑說：「他就是把這裡當避難所。」張軒睿則露出靦腆微笑，並未多談及戀情，僅說：「有大前輩在這邊，不要聚焦在我身上。」十分低調。
▲蔡明亮導演（右）、李康生擔任嘉賓。（圖／公視提供，2018.06.12）
▲張軒睿避談戀情。（圖／公視提供，2018.06.12）