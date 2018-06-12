楊貴媚、蔡明亮齊現身　張軒睿尷尬避談林明禎

公共電視全新實境節目《阮三个》，找來國際影后楊貴媚、張軒睿、型男主廚索艾克共同經營宜蘭民宿，今（12）日邀請蔡明亮導演與李康生擔任嘉賓。楊貴媚笑說：「張軒睿看到蔡導的時候，眼神都在抖。」也表示，錄製實境節目比拍戲還累，最重要的是要有「很強的心臟」。

鮮少上節目的蔡明亮導演，為了力挺楊貴媚便答應邀約，「其實我有點覺得恐怖，我一般是不會參加這種節目，我怕拋頭露面」。回憶過去為了宣傳電影，蔡明亮與楊貴媚一起錄製綜藝節目，蔡導坦言：「我真不知道怎麼過了那段時間，為了宣傳電影就算了。」生活簡樸的蔡明亮，也說入住民宿沒什麼要求，「不要打擾我就好」。