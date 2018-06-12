勞基法再修法 許銘春：最快下會期提高罰則

（中央社記者余曉涵台北12日電）勞動部長許銘春今天強調，勞檢不是擾民，不會跟資方對立，勞檢是要協助企業落實法令。許銘春也說，希望下會期提出修法，提高罰則，但刑責入法仍須再討論。

勞動部長許銘春今天受訪表示，資方對勞檢有意見，這是一定的，但落實勞動檢查，是落實勞動基準法的方法跟必要的手段。

許銘春認為，資方要有一個觀念，只要遵守法令，即使遇到有勞工惡意檢舉，也不用怕檢查，只要是遵守法令的事業單位，不論任何檢查都是OK的。

許銘春強調，勞檢不是擾民，不會跟資方對立，勞檢是要協助企業落實法令。