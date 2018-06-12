勞基法再修法 許銘春：最快下會期提高罰則

（中央社記者余曉涵台北12日電）勞動部長許銘春今天強調，勞檢不是擾民，不會跟資方對立，勞檢是要協助企業落實法令。許銘春也說，希望下會期提出修法，提高罰則，但刑責入法仍須再討論。
勞動部長許銘春今天受訪表示，資方對勞檢有意見，這是一定的，但落實勞動檢查，是落實勞動基準法的方法跟必要的手段。
許銘春認為，資方要有一個觀念，只要遵守法令，即使遇到有勞工惡意檢舉，也不用怕檢查，只要是遵守法令的事業單位，不論任何檢查都是OK的。
許銘春強調，勞檢不是擾民，不會跟資方對立，勞檢是要協助企業落實法令。
對於提高罰則部分，許銘春說，目前已經有朝提高行政罰的方向去規劃，但目前還在討論當中，到底是要改由企業規模裁罰，或是直接裁罰金額上限，都還在討論中，近期會邀請專家學者開會討論。
許銘春表示，勞基法納刑責部分，也都會列為討論選項，爭取大家的共識，但納刑罰部分，也憂心會不會因為司法程序冗長，最後甚至罰不到老闆，倒霉的還是勞工。
許銘春說，遲來的正義不是正義，但她不是反對，而是希望可以立刻改善或得到效果。
許銘春指出，希望爭取各界意見後，希望可以再下會期提出相關法案。至於是否還有其他的修法方向，許銘春回應，勞基法修正案才剛上路，如果要重新檢討還要一段時間，會先針對有共識且迫切的問題先行處理。（編輯：黃于）1070612