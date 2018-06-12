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中央社

百年瓊崖海棠 原來不是夫妻樹

中央社2018/06/12 17:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣南田海邊的百年「夫妻樹」瓊崖海棠雖已枯死，依然屹立在海邊，民眾當作是見證堅貞愛情；不過，曾發起搶救這兩棵老樹的張慶福揭密，「其實他們不是夫妻，而是兄妹」。

台東南田海邊、阿塱壹古道入口處，往太平洋眺望，海邊上有兩棵已乾枯的瓊崖海棠，矗立在沙灘上特別醒目，根據植物專家、台東桃源國小校長鄭漢文鑑定，是台灣海邊最後的百年瓊崖海棠。樹幹蒼勁，被當地居民稱為「夫妻樹」。

因海岸線退縮，原本距離海岸線300公尺遠的「夫妻樹」，10年前已經接觸到海水，樹根裸露，村民雖然發起搶救，最後還是徒勞無功，夫妻樹4年前死亡，變成枯木。

這兩棵瓊崖海棠矗立在海邊百年，經過民國98年莫拉克和民國105年尼伯特兩個百年強颱摧殘，依然屹立在海邊，因此被當地民眾當作見證海誓山盟堅貞愛情的「夫妻樹」。

8年前曾發起搶救「夫妻樹」的當地居民張慶福，最近經常到海邊，看著「夫妻樹」左邊的「夫樹」樹枝在海風吹襲下逐漸斷裂，張慶福說，其實這兩棵不是「夫妻樹」。

張慶福說，搶救「夫妻樹」時，曾挖開樹頭砂石，他意外發現「夫妻樹」是同一個樹頭，直徑相當驚人，超過1.5公尺。剛好在樹頭處分枝成兩樹幹，過去距離海邊300公尺，海岸退縮後，樹頭被砂石不斷掩埋，兩個樹幹被誤為兩棵樹，被當成「夫妻樹」。

張慶福說，原本見證海誓山盟堅貞愛情的「夫妻樹」，事實上是同根生的「兄妹」。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070612

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