百年瓊崖海棠 原來不是夫妻樹

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣南田海邊的百年「夫妻樹」瓊崖海棠雖已枯死，依然屹立在海邊，民眾當作是見證堅貞愛情；不過，曾發起搶救這兩棵老樹的張慶福揭密，「其實他們不是夫妻，而是兄妹」。

台東南田海邊、阿塱壹古道入口處，往太平洋眺望，海邊上有兩棵已乾枯的瓊崖海棠，矗立在沙灘上特別醒目，根據植物專家、台東桃源國小校長鄭漢文鑑定，是台灣海邊最後的百年瓊崖海棠。樹幹蒼勁，被當地居民稱為「夫妻樹」。

因海岸線退縮，原本距離海岸線300公尺遠的「夫妻樹」，10年前已經接觸到海水，樹根裸露，村民雖然發起搶救，最後還是徒勞無功，夫妻樹4年前死亡，變成枯木。