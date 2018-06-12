NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

澎湖復育 水試所再放流10萬隻沙蟹苗

中央社2018/06/12 17:12
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社澎湖縣12日電）農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心今天在白沙後寮淺坪潮間帶進行復育活動，放流10萬多隻俗稱沙蟹的遠海梭子蟹苗，來增加澎湖近海蟹類資源。

水試所澎湖海洋生物研究中心今天在白沙鄉後寮淺坪陸地沙灘及海上放流10萬多隻遠海梭子蟹苗，包括白沙鄉長莊美李與白沙後寮國小師生也在高溫的天氣下接力放流，讓海洋資源的保育及復育向下扎根。

澎湖海洋生物研究中心主任黃丁士表示，澎湖海域四面環海，加上沙質海底與廣大的潮間帶，是非常適合遠海梭子蟹的成長海域，今年先後在馬公青灣、蒔裡與白沙通樑等沙質海域放流。

黃丁士說，今天是繼5月底在白沙通樑放流後，在後寮海域再度放流一批，來增裕澎湖近海蟹類資源，今年先後4次放流遠海梭子蟹苗超過40萬隻。

黃丁士指出，農業委員會自104年起辦理「台灣沿海藍色經濟成長推動計畫」，水試所澎湖海洋生物研究中心執行的「魚介貝類增養殖技術開發計畫」，近3年來在澎湖各海域放流超過100萬隻蟹苗。

水試所表示，農委會也實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，禁止捕撈甲殼寬小於8公分的小蟹及抱卵的「開花母蟹」，包含放流的遠海梭子蟹苗等，籲請漁民不要撈捕甲殼寬8公分以下的幼蟹，讓漁業資源得以有效保育與永續利用。

黃丁士說，今天放流的遠海梭子蟹，俗稱沙蟹、花市仔，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每斤高達新台幣700元，是饕客的最愛海鮮之一，估計未來可創造400萬元的產值。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

原民會：孔雀園開發需得邵族...金正恩平壤登機 機身五星...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan