表揚金吾獎 柯文哲感謝警察家眷

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長柯文哲今天頒獎表揚40名「金吾獎」獲獎警察及7名「模範警察」楷模；柯文哲說，祝賀之餘，要感謝讓警察同仁無後顧之憂的家眷，因為每一個大成功很難由單一個人完成。

為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁平日工作辛勞，台北市政府下午在市警局地下3樓大禮堂舉行107年警察節暨第26屆金吾獎頒獎典禮，由柯文哲頒獎。

北市府從民國82年起舉辦金吾獎，今年共有103人經各單位推薦參加遴選，最後有40人出線。

金吾獎得獎者中，刑事警察大隊偵查佐吳義盛在106年辦理市府跨機關「拾得手機整合資訊平台」，有效提高民眾遺失手機認領率，處理歸屬北市所有拾得物2221件、解繳市庫新台幣234萬3361元；刑事警察大隊長詹木順在106年指揮、督導所屬共計查獲具殺傷力槍械22隻、子彈19顆、電信詐欺集團3件33人。