南市永康廠污水廠 109年供應南科再生水

李孟諺表示，台南市近幾年推動污水下水道建設，目前建設完成安平、仁德及永康等三座水資源回收中心；另外，台南市污水下水道用戶接管部份，統計至今年5月底，已達12萬7000戶以上，普及率達18.64%，較合併前提升10.16%。

「2018台灣下水道協會工程實務研討會暨第7屆第2次會員大會及下水道設備展」首度移師台南召開，李孟諺出席歡迎所有下水道界專業人員及廠商來台南進行經驗分享。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市代理長李孟諺今天表示，目前已完成安平、仁德及永康等三座水資源回收中心，其中，永康廠預計109年率先提供再生水給南科使用；污水下水道用戶接管部份，普及率18.64%。

李孟諺說，完善的污水下水道設施是城市進步的象徵，未來在中央的補助下，市府將全力衝刺，為市民建設一個優質、健康的生活環境。

李孟諺進一步指出，近年面臨極端氣候，如何穩定供應產業用水成為一大挑戰。台南市也著手將污水廠的放流水回收處理再利用，發展「再生水」。目前台南市一天工業與民生的自來水需求量約91到95萬噸，而污水處理廠一天排放的量約20萬噸，若好好利用，將可降低台南公共用水的供水缺口。永康廠預計於109年率先實施，提供再生水給台南科學園區使用，安平廠和仁德廠將陸續辦理。

「台灣下水道協會」是全國各下水道從業公司及人員所組成的協會，成立二十年來首次在台南舉行研討會暨會員大會，水利專業出身的李孟諺細數他的工作都和下水道建設有關係。

他也感謝下水道界所有先進前輩與朋友，二、三十年來不間斷地推動下水道建設，讓污水下水道由過去鄰避設施第一名，成為目前各縣市政府首要推動的政策之一。

今天研討會針對污水下水道管網的不明水問題、污水處理，以及新生水的創建探討，同時也有多家企業現場展出最新產品供參考觀摩。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612