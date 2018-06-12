鯊魚頭高掛澳搜救隊柵欄 塞滿菸頭和垃圾

地區作業經理密契爾（Bruce Mitchell）告訴法新社，這是「我頭一次聽聞這種事件」，他進一步表示，這顆鯊魚頭看似相當新鮮，可能於9日捕獲。

法新社報導，新南威爾斯海洋搜救隊（MarineRescue NSW）殼港（Shellharbour）志工10日上午抵達崗位時，發現外頭欄杆有尖吻鯖鯊（mako shark）頭部。殼港位在雪梨南方約100公里。

（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲海洋搜救機構的柵欄上，被人發現高掛一顆塞滿菸頭和海洋垃圾的鯊魚頭，這起可怕事件在社群媒體引發批評。

密契爾說：「抓到這隻鯊魚的人將牠帶回（船用）斜坡道並清理乾淨，將頭部切下。」他表示，整隻鯊魚體重將約70公斤。

「也許有人（其他人）晚上來這裡，發現它，認為這很有趣。這是一個可能性。」

密契爾表示，在緊急事件和其他情況下幫助船員的海洋搜救隊，並未收到任何威脅，也未向警方通報這起事件。

海洋搜救隊在臉書（Facebook）和推特（Twitter）貼上鯊魚頭照片並表示，這起事件是「對犧牲自己時間在海上救生志工的一記沉重打擊」。

一名臉書評論者寫道：「有人有一種令人毛骨悚然的幽默感。」（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1070612