求學路曾迷途 劉松旺投身公益化身孩子王

（中央社記者趙麗妍台中12日電）中興大學企管系學生劉松旺，求學路曾有過低潮期，休學時，擔任教育替代役又到海外當志工，讓他找到人生目標，復學後，除投入志工行列並擔任課輔老師，成為孩子喜愛的孩子王。

劉松旺即將自中興大學企業系畢業，他回想大一時，因沒有目標，忙於夜衝、夜唱，大一下因三分之二學分被當而休學，休學後，他到花蓮當教育替代役，除為學生課輔也化身聆聽者，傾聽青春期孩子們的煩惱。

結束替代役後，劉松旺到尼泊爾當志工，返國後，因當地發生大地震，他所認識的孩童在地震中不幸喪生，對他產生很大的衝擊，他在台響應救災，但因募款情況不佳，讓他自覺力量微薄。