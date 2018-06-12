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求學路曾迷途 劉松旺投身公益化身孩子王

中央社2018/06/12 17:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）中興大學企管系學生劉松旺，求學路曾有過低潮期，休學時，擔任教育替代役又到海外當志工，讓他找到人生目標，復學後，除投入志工行列並擔任課輔老師，成為孩子喜愛的孩子王。

劉松旺即將自中興大學企業系畢業，他回想大一時，因沒有目標，忙於夜衝、夜唱，大一下因三分之二學分被當而休學，休學後，他到花蓮當教育替代役，除為學生課輔也化身聆聽者，傾聽青春期孩子們的煩惱。

結束替代役後，劉松旺到尼泊爾當志工，返國後，因當地發生大地震，他所認識的孩童在地震中不幸喪生，對他產生很大的衝擊，他在台響應救災，但因募款情況不佳，讓他自覺力量微薄。

休學1年後，劉松旺考上中興大學企管系，重返校園後，他有了明確的目標，希望能為孩子付出，他除參加台灣微客公益行動協會，每年帶隊出國的志工服務外，也擔任興大志工隊社長與永齡希望小學課輔老師，定期到國小為學童講故事與協助課後輔導，三年多來從未間斷。

他表示，大學生應努力找到自己的方向，他也是在繞了一大圈後，才找到自己的目標。

畢業前夕，他與興大志工隊夥伴參加創意競賽獲得優等，目前，他還在構思未來的路，從事品牌行銷、帶團或返家接營造業，無論職業為何，他將持續志工服務，期盼繼續扮演孩童人生中的重要他人。（編輯：李亨山）1070612

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