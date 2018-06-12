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中央社

身分證再設計評選 內政部：絕非黑箱作業

中央社2018/06/12 17:22
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北12日電）「形｜SHAPE」獲得內政部「身分證明文件再設計」的設計獎，網路票選僅獲46票引發討論。內政部今天說，評審依6大原則投票絕非黑箱作業，人氣獎就是人氣獎，遊戲規則很清楚。

內政部「身分證明文件再設計」徵稿作業今年5月12日截止，6月11日在官方網站公告票選結果，昨天公布得獎名單，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」勇奪最大獎「設計獎」，作品也將會成為日後新式身分證設計的重要依據。「嶼民在地」得到9萬多票網路票選，獲得人氣獎。

聯合報報導，有網友質疑，「形｜SHAPE」的公開投票只有46票，卻贏過近10萬票的「嶼民在地」，根本投票投心酸。

內政部政務次長花敬群下午親自召開記者會說明，他表示，這次共有871件作品投稿，經過7位專業人士與內政部、文化部代表評選出7件作品，加上人氣獎共8件作品進入決選，以美學、實踐性、專業度、創新度、反映台灣社會樣貌及對未來身分證明方式的想像性6項原則評選出設計獎、創意獎和人氣獎作品。

花敬群說，根據評審的專業意見，「形｜SHAPE」具設計性、實用性和現代化，用比較隱藏式、含蓄的設計角度表達台灣內涵，用玉山山脈的等高線展現台灣的高度。他強調，「絕對不是黑箱作業，絕對是基於專業選出的結果。」

花敬群也說，評選過程並沒有針對符號、圖騰認同，從徵稿作品可看出設計師展現對台灣社會的熱情、溫度與關懷，徵稿活動主要目的是擴大參與，希望凝聚更多對台灣的認同。

對於網友質疑，花敬群指出，評選辦法講得很清楚，人氣獎就是人氣獎，網路票選就會得一個獎，也會參與最後評選。設計獎是尊重專業，依據6大原則，經過開會討論、投票過半才選出。

他表示，活動行銷宣傳可能會說，「大家來票選最喜歡的身分證」，但遊戲規則也講得很清楚，本質上並沒有違背遊戲規則，反過來說，如果票選人氣王就是當選設計獎，才是違背規則。評審委員很清楚遊戲規則，，每位參賽者也都很清楚。

至於身分證上的國旗大小，花敬群說，國旗本來就是身分證必要的符號，他相信台灣人愛台灣、愛中華民國的心都不需要懷疑，不需要在這些地方凸顯，他也明白表示，「國旗一定會在身分證上面」。

花敬群說，未來新式身分證會以設計獎作品為依據，未來會與設計師溝通做最後定案。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

花敬群說，明年上半年內政部會將新式身分證推動計畫報行政院核定，核定、執行還需要一段時間。目前新式身分證朝晶片身分證研擬，納入自然人憑證較有共識，對於是否納入健保卡、性別欄等欄位問題，還要取得社會共識。晶片身分證換發預估預算為新台幣30億到40億元預算。（編輯：林興盟）1070612

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