藍提名小組決議竹縣徵召楊文科　13日送中常會審議

中國國民黨中央提名協調小組決議徵召新竹縣副縣長楊文科出馬角逐百里侯大位，預計明（13）日送中常會通過後正式提名；對此楊文科感謝提名小組的決議，表示仍要等明天中常會正式通過才算定案，目前仍持續勤跑行程，爭取縣民支持，並朝向勝選及團結的目標前進。

一直大動作抨擊初選制度的立委林為洲，毫不迴避的以「國會辦公室」名義發表個人聲明，對徵召楊文科一事表示「深感遺憾」，強調仍會在8/27中選會開放登記之前，進行2次全民調，「贏了，參選；輸了，輔選」繼續爭取國民黨提名。



▲立委林為洲仍不斷大動作反彈批判黨內初選制度。（圖／翻攝自林為洲臉書）