藍提名小組決議竹縣徵召楊文科　13日送中常會審議

中國國民黨中央提名協調小組決議徵召新竹縣副縣長楊文科出馬角逐百里侯大位，預計明（13）日送中常會通過後正式提名；對此楊文科感謝提名小組的決議，表示仍要等明天中常會正式通過才算定案，目前仍持續勤跑行程，爭取縣民支持，並朝向勝選及團結的目標前進。
一直大動作抨擊初選制度的立委林為洲，毫不迴避的以「國會辦公室」名義發表個人聲明，對徵召楊文科一事表示「深感遺憾」，強調仍會在8/27中選會開放登記之前，進行2次全民調，「贏了，參選；輸了，輔選」繼續爭取國民黨提名。
▲立委林為洲仍不斷大動作反彈批判黨內初選制度。（圖／翻攝自林為洲臉書）
基於林為洲的強力反彈，明日中常會對於徵召楊文科是否照案通過，尚有變數，不排除被否決翻盤的可能，黨內裂痕將持續擴大；然而即使通過，壓力仍然未減，地方人士直指，「楊文科毫無選戰經驗，抬轎的人肯定是場苦戰！」據傳前縣長鄭永金近日積極四處走訪，努力為兒子鄭朝方拉票，對基層扎根不深的楊文科極為不利，有可能因此被民進黨獲利勝出。
若楊文科披掛上陣，縣黨部主委陳見賢就必須擔起輔選重責，即使自身基層實力雄厚，但原本屬意陳的選票難以順利轉移，陳見賢坦言「就算我拜託大家支持楊文科，但實際效果可能不到3成。」但也表示一切還是要等到明天中常會決議之後，才能夠確定。