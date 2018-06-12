迎建政70週年 天安門城樓將大修11個月

（中央社台北12日電）中共在2019年10月1日將迎來建政70週年，作為中共各式慶典主席台的天安門城樓6月15日起將封閉維修，至2019年4月底才會對外開放，當年5月底正式完工，維修期長逾11個月。
北京日報報導，天安門地區管委會表示，天安門城樓及城台修繕方案已獲中國國家文物局批准，將於6月15日正式開工。為避免安全疑慮，結合施工計畫安排，15日起天安門城樓停止對外開放。
報導雖未明說中共明年將迎來建政70週年，卻指出天安門城樓及城台出現了城台滲水、牆體抹灰局部空鼓，城樓彩畫開裂，部分設備設施老化等問題，「影響了天安門城樓的日常開放和重大活動使用需求」。
此次維修主要針對上述問題進行修繕，預計2019年4月底恢復對外開放，5月底全部完工。
報導訪問中國國家文物局古建專家表示，天安門始建於明永樂15年（西元1417年），原為明代皇城的正門「承天門」，清順治八年（1651年）改建後更名為天安門。
自1988年對外開放參觀以來，天安門城樓的參觀客流量常年居高，2017年接待中國國、內外遊客逾300萬人次。
專家表示，明清時期天安門城樓因雷擊、戰爭損壞，曾有兩次重大修建。中共建政後，1970年曾對天安門城樓翻建過一次，此後40餘年間，只對城樓局部進行過針對性維修及年度保養。（編輯：陳家倫/翟思嘉）1070612