迎建政70週年 天安門城樓將大修11個月

（中央社台北12日電）中共在2019年10月1日將迎來建政70週年，作為中共各式慶典主席台的天安門城樓6月15日起將封閉維修，至2019年4月底才會對外開放，當年5月底正式完工，維修期長逾11個月。

北京日報報導，天安門地區管委會表示，天安門城樓及城台修繕方案已獲中國國家文物局批准，將於6月15日正式開工。為避免安全疑慮，結合施工計畫安排，15日起天安門城樓停止對外開放。

報導雖未明說中共明年將迎來建政70週年，卻指出天安門城樓及城台出現了城台滲水、牆體抹灰局部空鼓，城樓彩畫開裂，部分設備設施老化等問題，「影響了天安門城樓的日常開放和重大活動使用需求」。