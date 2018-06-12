杜特蒂關切菲漁民被騷擾 陸使：調查中

趙鑒華在活動結束後接受菲媒訪問時表示，杜特蒂與他握手時，就菲國漁民的投訴表達了關切。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）上午8時30分到馬尼拉以南的甲美地省（Cavite）卡威特鎮（Kawit）出席獨立節升旗典禮，馬拉坎南宮廣播暨電視機構（RTVM）拍到，他進場與貴賓握手時，在趙鑒華面前特別停留，兩人交談約2分鐘，但片段被消音。

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓總統杜特蒂今天出席獨立節活動提及，中國海警被指控在黃岩島海域霸凌菲國漁民。中國駐菲律賓大使趙鑒華回應，中方已對此展開調查，重申不會阻撓菲人捕魚。

他說，中國已對菲媒報導的中國海警騷擾菲國漁民事件，展開調查。如果查出報導屬實，這將只是個別事件，不是菲中關係的全貌。

趙鑒華補充，每個組織都有害群之馬，如果報導屬實，中國將依自己的法律處分犯錯的海警人員，「我們不會允許中國海警做出傷害菲國漁民的事情」。

菲律賓GMA電視台記者5月20日陪同菲國漁民出海，在黃岩島海域偷拍到中國海警人員登船強索漁獲。

馬拉坎南宮多次聲稱，菲中關係改善，中國海警已不再騷擾菲國漁民，但菲國漁民在訪談中聲淚俱下，因此這段影片在菲國引起議論。

黃岩島位於呂宋島馬辛洛克鎮（Masinloc）以西約124海里，依聯合國海洋法公約，是位於菲律賓200海里專屬經濟海域內，但中國則援引歷史依據，主張擁有主權。

這裡也是2012年4月菲中公務船對峙的地點，菲方撤船後，中方實質占領這片海域，禁止菲國漁民前往。當時的艾奎諾三世政府次年1月把爭議提交國際仲裁，2016年7月12日常設仲裁庭公布裁決，菲漁民有權在黃岩島海域捕魚。

外媒報導，中國有意把黃岩島填擴為人工島，並建設成軍事基地，以與西沙群島和南沙群島組成「戰略三角」，控制整片南海。

趙鑒華重申，北京與馬尼拉所達成的協議，也就是准許菲國漁民到黃岩島海域捕魚，依然有效。

雖然如此，菲國多名關心南海爭議的人士對「准許」兩字感到刺眼，他們認為，菲人在自己的專屬經濟海域捕魚，不需要其他國家的准許。（編輯：陳惠珍）1070612