端午連假疏運 國道客運尖峰預售票賣8成

針對宜蘭國道5號疏運方面，公路總局也協調業者增開班次，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，並視情況機動加班。

今年端午連假有3天，交通部將於15日到19日實施疏運計畫，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路總局今年也辦理「公共運輸票價優惠及轉乘優惠措施」，國道客運票價平均最高可打85折，副局長許鉦漳今天指出，目前放假前1日及收假日尖峰時段的預售票已經賣出7到8成，提醒民眾盡速購票。

（中央社記者陳葦庭台北12日電）端午連假將至，交通部公路總局副局長許鉦漳今天表示，目前國道客運尖峰時段預售票已銷售7到8成，另外，連假期間持電子票證搭乘台灣好行32條特定路線可享有半價優惠。

另外，交通部觀光局今天也發布新聞稿表示，為疏運端午連假期間出遊民眾，連假期間持電子票證搭乘台灣好行32條特定路線，可享有半價優惠。

全台主題樂園也與各地公共運輸業者攜手，推出搭乘公共運輸入園的套票優惠或門票折抵等方案，搭新竹客運及台灣好行至小人國，憑購票證明享門票優惠價新台幣450元、憑新竹客運與台灣好行直達六福村可享門票優惠價599元。

交通部也呼籲，民眾端午連假期間出遊，可多搭乘大眾運輸工具，避免塞車影響行程，也可下載「省道即時交通資訊」App查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊。（編輯：黃于）1070612