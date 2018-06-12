藍正龍愛女視訊甜喊：爸爸下班沒？　楊丞琳秒融化

偶像劇《前男友不是人》今（12）日舉辦茶敘，主要演員藍正龍、楊丞琳皆出席。戲外藍正龍與周幼婷育有一子一女，透露拍戲時女兒會打視訊電話，問說：「爸爸你在哪裡？」楊丞琳也笑說，看過藍正龍女兒打來的催促電話，用甜甜萌音說：「你什麼時候下班？」讓她直呼超可愛！

楊丞琳透露，她在劇中髮型跟藍正龍女兒一樣，其中一場洗手戲，藍正龍父愛爆發拿著她的手狂洗，讓楊丞琳急忙回說：「我不是你女兒！」更說在劇中跌倒，藍正龍都會看她有沒有受傷，宛如真的是藍正龍女兒一般。身為好爸爸的藍正龍，也透露平常就會花很多時間陪小孩，真的是好父親代表。