藍正龍愛女視訊甜喊：爸爸下班沒？　楊丞琳秒融化

偶像劇《前男友不是人》今（12）日舉辦茶敘，主要演員藍正龍、楊丞琳皆出席。戲外藍正龍與周幼婷育有一子一女，透露拍戲時女兒會打視訊電話，問說：「爸爸你在哪裡？」楊丞琳也笑說，看過藍正龍女兒打來的催促電話，用甜甜萌音說：「你什麼時候下班？」讓她直呼超可愛！
楊丞琳透露，她在劇中髮型跟藍正龍女兒一樣，其中一場洗手戲，藍正龍父愛爆發拿著她的手狂洗，讓楊丞琳急忙回說：「我不是你女兒！」更說在劇中跌倒，藍正龍都會看她有沒有受傷，宛如真的是藍正龍女兒一般。身為好爸爸的藍正龍，也透露平常就會花很多時間陪小孩，真的是好父親代表。
▲楊丞琳對於感情問題不逃避。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）
▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）
《前男友不是人》中，楊丞琳飾演的角色跟前男友藍正龍糾纏不清，她也坦言自己很不認同角色，表示自己是那種有事就馬上解決的人。談及現實中的前男友小鬼，楊丞琳也說不是一分手就能馬上跟對方當朋友，是經過一段時間後，兩個人都彼此成熟，認為兩人目前仍是好友，覺得相當難得。
▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）