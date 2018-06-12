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即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

藍正龍愛女視訊甜喊：爸爸下班沒？　楊丞琳秒融化

記者徐郁雯／台北報導2018/06/12 17:45
▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）
▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）

偶像劇《前男友不是人》今（12）日舉辦茶敘，主要演員藍正龍、楊丞琳皆出席。戲外藍正龍與周幼婷育有一子一女，透露拍戲時女兒會打視訊電話，問說：「爸爸你在哪裡？」楊丞琳也笑說，看過藍正龍女兒打來的催促電話，用甜甜萌音說：「你什麼時候下班？」讓她直呼超可愛！

楊丞琳透露，她在劇中髮型跟藍正龍女兒一樣，其中一場洗手戲，藍正龍父愛爆發拿著她的手狂洗，讓楊丞琳急忙回說：「我不是你女兒！」更說在劇中跌倒，藍正龍都會看她有沒有受傷，宛如真的是藍正龍女兒一般。身為好爸爸的藍正龍，也透露平常就會花很多時間陪小孩，真的是好父親代表。


▲楊丞琳對於感情問題不逃避。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）


▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）

《前男友不是人》中，楊丞琳飾演的角色跟前男友藍正龍糾纏不清，她也坦言自己很不認同角色，表示自己是那種有事就馬上解決的人。談及現實中的前男友小鬼，楊丞琳也說不是一分手就能馬上跟對方當朋友，是經過一段時間後，兩個人都彼此成熟，認為兩人目前仍是好友，覺得相當難得。


▲藍正龍、楊丞琳主演《前男友不是人》。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.06.12）

 

 

關鍵字前男友不是人楊丞琳藍正龍
楊貴媚蔡明亮現身　張軒睿避談戀情

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