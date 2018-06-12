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中市充實會考後學子生活　提供多元化學習活動

記者柳榮俊／台中報導2018/06/12 19:09
▲五權國中學生志工清洗鞋子（圖／教育局提供 , 2018.6.12)
▲五權國中學生志工清洗鞋子（圖／教育局提供 , 2018.6.12)

國中教育會考成績日前公布，為使學生延續學習，也拓展視野、培養多元能力，台中市各國中設計體驗活動，類別涵蓋學術、公益、國際交流等，以「做中學，學中思」為主軸，鼓勵學生探索不同領域。

教育局表示，例如忠明高中國中部設計「密室逃脫」活動，依學生所學領域內容設定故事情節及問題關卡，轉化課程知識寓教於樂，也激發團體合作精神；萬和國中為讓孩子的學習連結生活情境，社會領域教師安排法院參訪，透過生活化的法律課程讓孩子擴充法律常識、增加學習體驗；立新國中配合教育局「活化教學博物館學課程」，安排921地震館巡禮。

新光國中食農教育─驚「爆」美食，「米香」傳情活動，讓學生瞭解食安重要性；大德國中為讓學生認識人工智慧時代，舉辦運算思維Robot City程式設計桌遊比賽，激發學生程式設計思考；立人國中評量週讓學生們透過合作方式展現學習成果，學生們依照歷史敘述，用畫筆為古代美女上妝，或從世界地圖上找出圖片中的國家，玩得高興也學得開心。


▲東新國中則邀請外國學生分享國家風情（圖／教育局提供 , 2018.6.12)

另外，至善國中響應「舊鞋．救命」活動，於逢甲路校門設置「得來速」車道，募集鞋子、書包，接受民眾親送物資，募集的女鞋、童鞋送往史瓦帝尼，男鞋則送往肯亞；此項活動也在五權國中獲得迴響，學生志工細心清洗鞋子髒汙部分，過程中培養關懷他人及感恩惜福的美德。

國際交流方面，日南國中配合學校國際教育課程，規劃「韓國國際教育週」，姊妹校韓國大邱的百年名校啟聖中學校長率24位師生來訪交流；東新國中則邀請來自法國、波蘭、德國、丹麥及美國的學生分享國家風情，共同體驗香包及新丁粄製作、拓碑課程。

教育局表示，校訂課程是12年國教重要的一環，強調多元智能及全人發展理念，鼓勵學校透過多元化學習活動，引導學生拓展視野、發揮潛能。

關鍵字國中會考國際交流米香多元智能
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