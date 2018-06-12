美媒：美第一千金偕夫婿 去年吸金逾新台幣24億

華盛頓郵報引用數份今天公布的財務報表報導，伊凡卡．川普（Ivanka Trump）在華府川普國際飯店（Trump International Hotel）的持股收入達到390萬美元，她也從川普集團（Trump Organization）獲得逾200萬美元離職金。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國媒體今天報導，擔任白宮高級顧問的第一千金伊凡卡及夫婿庫許納，拜兩人先前公司的投資交易之賜，去年至少賺進8200萬美元（約新台幣24億4737萬元）業外收入。

庫許納申報和家族房地產公司有關的數十間公司收入。華郵指出，庫許納總計至少獲利7000萬美元。

這對夫妻在白宮任職，暫停公司的經營，但仍設法自其他企業獲得巨額收入。

華郵估計，庫許納的資產達到1億7900萬美元，去年則為7億3500萬美元。伊凡卡的資產則在5530萬至7560萬美元之間。

報導指出，美國官箴局（Office of GovernmentEthics）對於資產及負債從寬認定。（譯者：鍾佑貞/核稿：嚴思祺）1070612