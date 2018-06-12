成醫響應「醫材產業聚落共創國產國用」政策

目前計有院內產房、骨科、外科、心臟內科科別場域及規劃，積極促成南科醫材產業聚落的國產醫療設備首先體驗，透過臨床醫護體驗，進而將醫師與病患的使用經驗回饋參與的廠商，達到我國醫療設備精進的目標。

成大醫院首創全台智慧場域創新模式，結合南部醫材產業聚落，成功開啟產業升級及市場化進程，行政院長賴清德今（12）日以校友身份出席，並與成大校長蘇慧貞、台南市長李孟諺、立委黃偉哲等人共同主持「醫材產業聚落共創國產國用」啟動儀式。

李孟諺認為，成大醫院是南部民眾健康的守護神，成大醫院可謂南台灣醫療界的領航者，有國家級的癌症中心，也有遺傳疾病的照顧中心；成醫也是市府最佳夥伴，從0206地震、登革熱防制、腸病毒防制、乃至自殺、心理醫療的照顧、與反毒，成大均義不容辭配合協助市府。

賴清德表示，成大醫院配合政府協助醫療產業，提供包括骨科、外科、甚至遠距AI的領域與醫材業者共同合作，用創新模式創造雙贏，非常難得！他指出，政府拼經濟，不限傳統產業，新興領域的產業尤其重要，醫材就是其中一項，他肯定成大醫院與醫材業者合作切入國際領域，台灣的醫療絕對可以走出一條非常不一樣的道路。

啟用典禮現場連線到成大醫院病房大樓，由心臟內科劉秉彥主任介紹成大醫院國產國用及智慧場域成果，並展示目前成大醫院與康定公司合作建構的無線生理監測與中央生理管理智慧場域，可以更有效地提供病人在心臟科的診療服務。

另外，家醫科吳晉祥主任也展示與廣達公司合作建構的遠距社區醫療智慧服務，現場隨即連線到將軍鄉，藉由醫病互動網路，讓早期疾病可以事先得到控制，進而落實偏鄉之遠距醫療服務。