日超夯扭蛋「戽斗星球」　HTC打造為VR體動能遊戲

宏達電表示， HTC 虛擬實境內容中心著眼遊戲產業商機，今年率先與日本知名創意扭蛋品牌「熊貓之穴」跨國合作，而《戽斗星球》則是日本成田機場扭蛋專區人氣商品，特色在於每隻動物都擁有可愛療癒的表情，與長長的戽斗下巴。

宏達國際電子股份有限公司（ HTC ）近年跨足 VR 產業不遺餘力，不僅推出 VR 穿戴裝置 HTC VIVE ，更打造 HTC 虛擬實境內容中心，推出首部 VR 電影《家在蘭若寺》。今( 2018 )年更跨足娛樂內容互動遊戲產業，取得日本知名 IP 《戽斗星球》授權，推出扭蛋 VR 體動能遊戲《戽斗袋鼠》。

HTC 虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示：「 IP VR 直接帶你進入角色的世界。在已知的角色性格和熟悉的故事中創生新的主觀體驗，而這一次更有趣的是：線下先行，我們讓用戶主動走進實體展覽後，觸發情境，在 VR 的世界裡再增生新的角色世界觀體驗，加深用戶體驗的地推行銷」。

本次 HTC 首開市場先例，由線下先行，將於 6 月 22 日及 23 日分別於台北華山 1914 文創園區及高雄駁二藝術特區的「扭蛋星球特展」中提供遊戲的付費體驗，玩家們可於虛擬實境中追逐袋鼠，獲得隱藏版虛擬扭蛋，預計今年第 4 季進駐 Vive Land 。

未來 HTC 虛擬實境內容中心除了《熊貓之穴》、《戽斗星球》等授權 IP ，後續更計畫推出「水果殭屍」和「胖胖綠小兵」等 IP 遊戲，讓粉絲們無不引頸期待。