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日超夯扭蛋「戽斗星球」　HTC打造為VR體動能遊戲

記者易皓瑜／台北報導2018/06/12 18:00
▲日本知名 IP 《戽斗星球》由 HTC 取得授權，推出扭蛋 VR 體動能遊戲《戽斗袋鼠》。（圖／ HTC 提供）
▲日本知名 IP 《戽斗星球》由 HTC 取得授權，推出扭蛋 VR 體動能遊戲《戽斗袋鼠》。（圖／ HTC 提供）

宏達國際電子股份有限公司（ HTC ）近年跨足 VR 產業不遺餘力，不僅推出 VR 穿戴裝置 HTC VIVE ，更打造 HTC 虛擬實境內容中心，推出首部 VR 電影《家在蘭若寺》。今( 2018 )年更跨足娛樂內容互動遊戲產業，取得日本知名 IP 《戽斗星球》授權，推出扭蛋 VR 體動能遊戲《戽斗袋鼠》。 

宏達電表示， HTC 虛擬實境內容中心著眼遊戲產業商機，今年率先與日本知名創意扭蛋品牌「熊貓之穴」跨國合作，而《戽斗星球》則是日本成田機場扭蛋專區人氣商品，特色在於每隻動物都擁有可愛療癒的表情，與長長的戽斗下巴。 

HTC 虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示：「 IP VR 直接帶你進入角色的世界。在已知的角色性格和熟悉的故事中創生新的主觀體驗，而這一次更有趣的是：線下先行，我們讓用戶主動走進實體展覽後，觸發情境，在 VR 的世界裡再增生新的角色世界觀體驗，加深用戶體驗的地推行銷」。 

本次 HTC 首開市場先例，由線下先行，將於 6 月 22 日及 23 日分別於台北華山 1914 文創園區及高雄駁二藝術特區的「扭蛋星球特展」中提供遊戲的付費體驗，玩家們可於虛擬實境中追逐袋鼠，獲得隱藏版虛擬扭蛋，預計今年第 4 季進駐 Vive Land 。 

未來 HTC 虛擬實境內容中心除了《熊貓之穴》、《戽斗星球》等授權 IP ，後續更計畫推出「水果殭屍」和「胖胖綠小兵」等 IP 遊戲，讓粉絲們無不引頸期待。 

關鍵字htcvr戽斗星球戽斗袋鼠htc vive
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