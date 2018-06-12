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中央社

川普有備而來 贈金正恩好萊塢式影片

中央社2018/06/12 17:44
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：現場觀察（中央社記者鄭崇生新加坡12日專電）美國總統川普今天在與北韓領導人金正恩簽署文件後召開記者會，會前播放韓語與英語配音影片。川普說，把這個影片送給金正恩，相信兩人能創造新未來。

川普曾主持電視實境秀，對推銷「川金會」大有助益，他做好準備，在記者會前播放以韓語及英語配音、宛如電影預告片的影片，搭配川金兩人畫面及北韓當地片段。

影片中，低沈嗓音配音說「新的故事、新的未來，兩個男人，兩位領導人」時，出現川金影像。片段也回顧過去兩人互罵「小火箭人」與「老番顛」的場景。配音接著說「是要回到過去」時，出現北韓核試與飛彈試射畫面，接著問到「還是要創造未來」。

配音說「要展現領導力」，找到共同未來，最後出現「命運大片」字樣，以「未來仍待續寫」結語。

記者會現場許多記者驚呼，「實在很戲劇」，「真的很川普」，「好像電影上映記者會」。川普開始更照著講稿，說出電影台詞般的話，「任何人都可能製造戰爭，但只有最有勇氣的人可以創造和平。」

他說，相信金正恩是聰明的人，會做出正確選擇，這場會面簽署非常完整的協議，是很好的協議，美國也準備好和北韓寫下新頁。

不過，記者問川普，共同簽署的文件中，關於非核化只出現雙方同意實現「朝鮮半島完全非核化」，沒有可驗證及不可逆這兩個詞，美國是否讓步？

川普解釋，完全沒讓步，還說非核化會實現。但記者追問要怎麼達成？他說，美國外交團隊會跟進，非核化會是可驗證的。

記者還問，是否願意訪問平攘？他說，確實有可能，他也邀請金正恩訪美。

是否談到美軍撤出朝鮮半島的議題，他指出，川金會剛開始，美國與北韓要開始建立信任。但又說，他的立場很清楚，從選舉以來大家都知道，他想把在外的美國士兵帶回家，但現在朝鮮半島局勢，這個議題目前還不適用。（編輯：廖漢原）1060612

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