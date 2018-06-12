靜宜大學與傳習結業生合作 學生演出南管戲曲

（中央社記者蘇木春台中12日電）靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，使學生體驗傳統藝術特色，透過展演讓更多人瞭解傳統戲曲文化。

靜宜大學中文系主任張慧芳說，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以中國泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳現今閩南語系地區，台灣則以台中與彰化為傳習重鎮，沙鹿也有「合和藝苑」南管劇團，「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。

張慧芳指出，系上的傳統文學必修課程，著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，兩年前將「南管戲曲」引入，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作，並邀請台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，為表演者化妝，讓角色更加生動。