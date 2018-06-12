NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈川金會落幕　台灣反而壓力大藍正龍愛女甜蜜視訊　楊丞琳秒融化8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

靜宜大學與傳習結業生合作 學生演出南管戲曲

中央社2018/06/12 17:40
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蘇木春台中12日電）靜宜大學中文系與文化部南管戲曲傳習結業藝生合作「南管戲曲校園推廣計畫」，讓學員擔綱演出「管甫送」，使學生體驗傳統藝術特色，透過展演讓更多人瞭解傳統戲曲文化。

靜宜大學中文系主任張慧芳說，「南管」是歷史悠久的絲竹音樂，以中國泉州一帶為發源地，傳承漢魏以來的古樂遺風，流傳現今閩南語系地區，台灣則以台中與彰化為傳習重鎮，沙鹿也有「合和藝苑」南管劇團，「南管戲曲」演出內容多為描述愛情故事的文戲，劇情優雅與柔美細膩。

張慧芳指出，系上的傳統文學必修課程，著重文學欣賞，為讓學生更能體驗傳統藝術特色，兩年前將「南管戲曲」引入，與文化部南管戲曲傳習結業藝生張春玲合作，並邀請台灣知名兼具戲曲演唱功夫、身段基礎及化妝技藝的老師王銀麗，為表演者化妝，讓角色更加生動。

參與學員需修習50小時專業課程，演出前一個月，進行戲曲身手步法及唱腔的密集練習，希望透過展演，讓更多人瞭解傳統戲曲文化。

靜宜大學中文系副教授陳瑤玲表示，今年的展演故事「管甫送」描述泉州來台經商的管甫，與台灣女子妹官互通情愫，管甫忽收到家書，告知家人病危，兩人以三步珠淚十步相送的歌舞小戲，演繹難分難捨的離情依依。

來自洛陽的河南科技大學中文系大二交換生康靜怡，也嘗試「南管戲曲」演出，她說，在近幾個月密集訓練，讓演出能循序漸進、粉墨登場，因親身學習與演出，不僅更喜歡「南管戲曲」，未來若有機會會繼續學習，成為傳承南管藝術的種子。(編輯:陳政偉/卞金峰)1070612

境內外臭氧累加 全台多處空...川普有備而來 贈金正恩好萊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan