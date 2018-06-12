NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

受惠MOSFET與晶圓薄化商機帶動 昇陽半營運看俏

鉅亨網2018/06/12 17:51
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

半導體薄化代工廠昇陽半 (8028-TW) 今(12)日舉辦上市前業績發表會，暫定 7 月上旬正式上市掛牌交易，受惠半導體需求成長，尤其是 MOSFET 與晶圓薄化等需求支撐，昇陽半看好營運表現樂觀可期。

昇陽半最大客戶半導體代工廠市占率約全球 6 成，全球最大半導體廠美商應材也是其大股東，受惠全球半導體需求日益增加，昇陽半營收可望持續維持穩健成長，5 月營收已創歷史新高，營運樂觀可期。

根據 SEMI 研究報告指出，中國近年來積極投資半導體市場，2019 年中國 12 吋晶圓產能規模將顯著放大，占全球比重從目前 12% 提升至 19%，但中國本身並沒有 12 吋再生晶圓技術與廠商，昇陽半看好，中國市場可望成為這幾年重要成長動能。

此外，近來很夯的 MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體) 功率半導體，昇陽半也預期，將成為另一個成長關鍵。

MOSFET 產量約佔功率元件一半以上，主要用於工業、車用、通訊以及消費等四大面向；根據國際研調機構統計，工業 4.0 的興起，加上車聯網、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的帶動，2016-2021 車用與工業用功率半導體將以 10% 左右年複合成長率成長，去年起 MOSFET 就出現供不應求狀況，狀況至少會延續到 2019 上半年，將支撐昇陽半出貨與營運。

昇陽半強調，3C 產品日益輕薄，晶圓薄化需求增加，昇陽半從最初的 260um 做到 50um 並量產，預計 2019 年將朝 25um 製程開發邁進，目前晶圓薄化代工全球市佔率約 14.6%，每月產量約當 6 萬片 (以晶圓背面研磨和金屬鍍膜製程 - BGBM 製成計算)，也將是帶動營收成長的主因。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字昇陽半半導體晶圓薄化mosfetheadline
〈川金高峰會〉川普稱「成果...全球謎樣大停機！Netfl...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan