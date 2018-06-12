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〈川金高峰會〉川普稱「成果豐碩」 峰會結束後美元回

鉅亨網2018/06/12 17:48
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美國總統川普與北韓領導人金正恩，今 (12) 日共同簽署一份「全面性文件」，內容顯示，北韓承諾，「將朝無核化方向努力」；川普認為，本次會談「成果豐碩」。

今日美元一度觸及 3 週高點，但在「川金會」結束後，轉而走跌。

台北時間週二下午 5 點 37 分，美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)，下跌 0.10%，至 93.49。

亞洲股市方面，週二日經 225 指數收漲 0.33%，韓股 KOSPI 指數下挫 0.05%。

文件內容顯示，川普與金正恩達成以下 4 點協議：

第 1，為符合美國、北韓人民對和平與繁榮的期望，雙方將共同建立全新的兩國關係。

第 2，美國、北韓將共同努力，一起在朝鮮半島，建立長久、穩定的和平政權。

第 3，重申 2018 年 4 月 27 日簽署的《板門店宣言》，北韓承諾朝朝鮮半島完全無核化方向努力。

第 4，美國與北韓將致力尋回戰俘 / 戰時 (POW/MIA) 失蹤人員遺骸，包括將已確定身分者送回。

川普強調，這是一份非常重要、全面性的文件，他與金正恩的關係很好，雙方都感到非常榮幸，「這場會談相當棒，成果豐碩，比任何人所料想的都好。」

川普稱讚金正恩，「非常聰明」，他也說，「我們共度了愉快的一天，促進彼此了解，金正恩極具才華，且熱愛他的國家」

金正恩稍早指出，「我們決定拋開過去」，全世界將見證「重大改變」。

美元指數走跌。(圖：翻攝自CNBC)
美元指數走跌。(圖：翻攝自 CNBC)
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