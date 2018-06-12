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中央社

引導民間空屋釋出 中市助推包租代管

中央社2018/06/12 17:47
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）為引導民間空餘屋釋出做為社會住宅，台中市政府表示，爭取中央補助新台幣3.64億餘元經費推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租等誘因，協助辦理租屋媒合。

市府指出，去年住宅法修正後，政府力推「包租代管」政策，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅；其中，包租包管是由政府委託的業者，包租民間住宅3年再將住宅轉租的方案；代租代管則是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，兩種方案都能讓房東輕鬆管理租賃事宜，提升房客租賃品質需求。

市府住宅發展工程處表示，去年市府爭取中央3億6419萬餘元的補助經費，在1月26日開始辦理包租代管計畫，經過公開採購與評選，委託兩家業者來執行，後續並定期召開工作會議，積極協助業者解決實際執行時所遭遇的問題，即時建議中央調整規定，簡化行政流程，大幅增加媒合請款的效率。

市府依營建署今年6月5日所彙整資料指出，台中媒合成功案件達109件，其中包租包管13件、代租代管96件，在6都中排名第2，僅次台北於去年10月31日即開辦的195件，另高雄85件、新北71件、桃園40件、台南5件。

住宅處認為，由於租屋管理事務繁雜，房東常因高齡、忙碌、外地就業、欠缺專業經營管理經驗等因素，對出租住宅管不動、管不好、管不到，導致閒置住宅不投入租賃市場，相對租屋族則有租不到、租不起、租不好的問題。

住宅處強調，希望結合社會住宅政策，建立包租代管機制，藉由提供房東輕鬆收租、賦稅減免、修繕補助及業者免營業稅等誘因，鼓勵房東及業者共同響應，另一方面也能健全租屋環境。(編輯:陳政偉/孫承武)1070612

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