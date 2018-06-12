引導民間空屋釋出 中市助推包租代管

（中央社記者郝雪卿台中12日電）為引導民間空餘屋釋出做為社會住宅，台中市政府表示，爭取中央補助新台幣3.64億餘元經費推動「包租代管計畫」，由政府建構平台，提供屋主保證收租等誘因，協助辦理租屋媒合。

市府指出，去年住宅法修正後，政府力推「包租代管」政策，鼓勵房東釋出空餘屋轉化為社會住宅；其中，包租包管是由政府委託的業者，包租民間住宅3年再將住宅轉租的方案；代租代管則是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，兩種方案都能讓房東輕鬆管理租賃事宜，提升房客租賃品質需求。

市府住宅發展工程處表示，去年市府爭取中央3億6419萬餘元的補助經費，在1月26日開始辦理包租代管計畫，經過公開採購與評選，委託兩家業者來執行，後續並定期召開工作會議，積極協助業者解決實際執行時所遭遇的問題，即時建議中央調整規定，簡化行政流程，大幅增加媒合請款的效率。