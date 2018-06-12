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高雄女監音樂會 張正傑朱陸豪同台獻藝

中央社2018/06/12 17:46
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄12日電）大提琴家張正傑今天在高雄女子監獄舉行公益音樂會，與京劇國寶「美猴王」朱陸豪等人同台獻藝，台下受刑人如痴如醉觀賞，有女受刑人還抱小孩到場聆賞，場面溫馨。

中鋼集團教育基金會下午與張正傑到高雄女子監獄舉辦「張正傑老師的監獄公益音樂會」，由張正傑、朱陸豪及鋼琴家謝婉玲同台演出。

張正傑於1996年與監獄結緣，當時他被「刺激1995」電影裡古典音樂撫慰人心劇情所感動，在法務部等單位協助下得以到綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場音樂會巡迴演出。

3年前高雄大寮監劫獄案更讓張正傑有感而發，在中鋼集團基金會支持下，去年到高雄大寮監獄演出「大寮歌劇院」獲得熱烈迴響及好評。今年移師至高雄女子監獄帶來浪漫的古典音樂饗宴。

下午的音樂會在張正傑幽默開場白下，化解受刑人對古典音樂陌生又刻板的印象，張正傑除演奏「天鵝」、「塔朗泰拉舞曲」等經典名曲外，並與朱陸豪同台獻藝。

朱陸豪在張正傑以法國印象派大師德布西作品的伴奏聲中，展現京劇武生身段，活靈活現的無厘頭動作，唯妙唯肖模仿猴王，偷摘台上汽球「月亮」道具，引來全場哄堂大笑及掌聲連連。

此外，朱陸豪也在張正傑大提琴伴奏下，唱出諸葛亮氣定神閒的「空城計」與項羽的「垓下歌」等京劇曲目，東西方完美的結合帶給受刑人全新體驗。

為讓更多受刑人享受古典音樂洗禮，這場音樂會下午特別演出兩場；張正傑希望，以藝術與愛的力量滋潤受刑人的心靈，紓解她們監禁壓力，讓社會更和諧。(編輯:吳佳穎/孫承武)1070612

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