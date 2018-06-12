NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈影／雷神、格雷夫人　重現綑綁遊戲藍竹縣提楊文科　他嗆若敗選全下台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

感謝挺台老朋友　蔡英文贈勳美眾議員哈博

記者林仕祥／台北報導2018/06/12 18:48
▲總統蔡英文頒贈美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博大綬景星勳章。（圖／總統府提供 , 2018.6.12）
▲總統蔡英文頒贈美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博大綬景星勳章。（圖／總統府提供 , 2018.6.12）

總統蔡英文今（12）日下午頒贈美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博（Gregg Harper）大綬景星勳章，表彰長期支持台灣，力挺友台法案，積極推動台灣的國際參與，推動台美關係所做的貢獻；並期盼鼓勵新進議員同僚支持台灣，支持台美之間民主和自由的共通價值。

蔡英文致詞時表示，歡迎哈博來到台灣。今天，她要代表台灣政府以及人民，頒予大綬景星勳章，感謝哈博擔任美國國會台灣連線主席期間，為台美關係所做的貢獻。台灣很幸運，在美國國會中，有很多好朋友支持我們，哈博就是台灣最好的朋友之一。

蔡英文指出，哈博在任職國會期間，向來力挺許多友台法案、積極推動台灣的國際參與。最近連署通過的《台灣旅行法》，就是台美關係良好的最佳證明。此外，她也感謝哈博，上週在國會重申《台灣關係法》在區域安全的重要性。在最近區域多變的情勢中，給台灣最大的支持。

蔡英文提到，雖然哈博即將在今年底退休，但是她相信哈博推動台美關係的熱情，不僅不會間斷，也能夠鼓勵新進議員同僚支持台灣，支持台美之間民主和自由的共通價值。她邀請哈博在退休之後，能夠偕同夫人常到台灣走走，看看老朋友。最後，總統再次感謝哈博對促進台美關係的貢獻，祝福他退休生活健康快樂，一切平安順利。

哈博在受勳後致詞感謝蔡總統頒贈大綬景星勳章，這對他和夫人而言意義重大。他從2009年1月起，展開促進台美關係的相關工作。今天他獲此殊榮，再次證明美國對台灣的承諾；而今天「美國在台協會」（AIT）新館落成典禮也證明美國對台灣的堅強支持。

哈博也提到，最近美國國會通過的《台灣旅行法》，並由川普總統簽署完成立法，這也顯示美國國會對台灣的支持。他再次感謝蔡總統頒予大綬景星勳章，他將珍視這項殊榮。
 

關鍵字蔡英文ait台美關係台灣旅行法哈博
等不到三立道歉　陳佩琪提告了AIT新館落成　蔡、馬埋時光膠囊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan