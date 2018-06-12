挑戰佐科威 74歲前議長阿敏宣布選總統

大印尼行動黨（Gerindra）4月上旬，在西爪哇茂物縣（Bogor）舉行的全國代表協商會，正式推舉黨主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）參加2019年總統大選。

印尼執政黨民主奮鬥黨日前宣布再度推舉佐科威，代表民主奮鬥黨參加2019年總統大選。根據近來民調顯示，佐科威以過半支持率，遙遙領先所有可能的對手。

（中央社記者周永捷雅加達12日專電）印尼2019年正副總統選戰白熱化，繼印尼總統佐科威宣布角逐連任、大印尼行動黨推舉黨主席普拉伯沃參選，74歲的前國會議長阿敏近日也表態角逐總統大位，挑戰佐科威。

普拉伯沃在2014年總統大選中敗給佐科威，但也獲得46.85%的選票。大印尼行動黨在普拉伯沃帶領下，高舉民族主義大旗，並以「伊斯蘭捍衛者」自居，基層實力雄厚。

原本外界分析2019年印尼總統大選將是普拉伯沃再戰佐科威的雙雄對決，不過，國民使命黨（PAN）榮譽委員會主席阿敏（Amien Rais）近日表態參選總統。

曾任國會議長的阿敏雖然已高齡74歲，不過，他受到馬來西亞高齡92歲的新首相馬哈地（MahathirMohamad）勝選的激勵，決定重出江湖，角逐大位。

阿敏向印尼新聞網站「點滴網」（Detik）表示，他雖然已經74歲，但寶刀未老，看到馬哈地當選馬來西亞首相，覺得自己現在也變得年輕了。

阿敏經常在公共政策針砭佐科威政府，他批評印尼債台高築，基礎設施掌握在外資手上，將矛頭指向是佐科威領導錯誤。（編輯：陳惠珍）1070612