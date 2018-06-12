陸新能源車補貼政策 要求企業技術升級

（中央社記者張淑伶上海12日電）中國大陸的新能源車產業與官方補貼等政策密切相關。今天起新的新能源車補貼政策實施，續航150公里以下的新能源汽車取消補貼，考驗企業在技術升級上的應變能力。

根據陸媒央廣網報導，在歷經4個月的政策緩衝期後，今天起續航里程長的新能源車型將享受到更高的補貼，而續航150公里以下的新能源汽車將取消補貼。此外，按照先前的政策，個人購買新能源汽車的補貼至2020年將完全取消。

報導說，為了消化補貼減少的衝擊，企業有可能採取3種方式因應，一是適當提高銷售價格；二是提高自身潛能；三是要求電池企業降價。電動汽車觀察家雜誌總編輯邱鍇俊分析，汽車廠商一般會吸收成本，不會因為補貼減少而讓消費者花更多的錢。