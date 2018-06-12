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中央社

陸新能源車補貼政策 要求企業技術升級

中央社2018/06/12 17:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海12日電）中國大陸的新能源車產業與官方補貼等政策密切相關。今天起新的新能源車補貼政策實施，續航150公里以下的新能源汽車取消補貼，考驗企業在技術升級上的應變能力。

根據陸媒央廣網報導，在歷經4個月的政策緩衝期後，今天起續航里程長的新能源車型將享受到更高的補貼，而續航150公里以下的新能源汽車將取消補貼。此外，按照先前的政策，個人購買新能源汽車的補貼至2020年將完全取消。

報導說，為了消化補貼減少的衝擊，企業有可能採取3種方式因應，一是適當提高銷售價格；二是提高自身潛能；三是要求電池企業降價。電動汽車觀察家雜誌總編輯邱鍇俊分析，汽車廠商一般會吸收成本，不會因為補貼減少而讓消費者花更多的錢。

新能源車包含混合動力車和純電動車。根據中國產業信息網的資訊，2013年到2016 年是新能源車補貼推廣和產業爆發成長期。官方透過政府採購、對消費者財政補貼、對業者稅收減免等釋放政策優惠。

不過，2016年下半年到2017年，多起新能源車企業騙取補貼的事件被揭發，數家車企被取消生產資格。官方也在2017年發布有關補貼的調整政策。

第一財經日報報導，業內人士表示，目前商用車尤其是專用車能達到新標準的產品並不多，即使能達到技術升級的要求，先前投入的固定成本也將有一定程度浪費。（編輯：朱建陵）1070612

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