五月五發福慶端午／盤點端午習俗　避邪避好避滿

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）每當大節慶的來臨，最讓人期待的就是節慶當中的特色習俗了！從各個特色習俗中除了可以窺見節慶的由來、特殊意涵，也可以發現習俗常常是切合著節慶當下的季節變換而來，端午節特色就是最好的例子！以下就讓我們來盤點端午節的特色習俗！

所以在「百毒月」初始的端午節也興起了家家戶戶掛上艾草、菖蒲的習俗，除了要驅趕蚊蟲外，最重要的是作為避邪、驅逐瘟疫、防治疾病的象徵。

喝雄黃酒

雄黃其實是一種礦物質，雄黃酒的做法即是將雄黃磨成粉末後泡製成酒，再放置於陽光下曝曬而成。雄黃也算是中藥材的一種，將粉末灑在蚊蟲孳生的地方可抑制蚊蟲繁殖，且古代人認為雄黃「善殺百毒」，因此深信喝了雄黃酒可以避百邪、制蠱毒。

另外，《白蛇傳》中有白娘子喝了雄黃酒後現出原形的橋段，因此古人認為雄黃也可避邪、驅逐惡鬼，因此在端午節時，小朋友不能喝酒父母也會用雄黃酒在臉上寫上大大的「王」字，作為避邪用。

吃粽子

相信大家都知道端午節吃粽子是為了要紀念誰吧？就是愛國詩人－屈原。戰國時期，楚國的愛國詩人屈原深受楚懷王重用，無奈當秦國不斷向東拓展領土時，屈原諫言楚懷王應該聯合六國一起對抗秦國，但不僅意見不被採納還因此被楚懷王疏遠；就算是後來的楚襄王上位，依舊不甩屈原諫言，更聽信小人讒言將屈原流放汨羅江。

直到後來屈原得知被秦國幽禁的楚懷王過世的消息，屈原難過地抱著石頭投江自盡。村民們知道後就趕忙想要將屈原的軀體打撈上岸，希望能幫他保有完整的身軀，因此村中婦女便以粽葉包裹米飯投入江中餵魚蝦，希望魚蝦吃米飯後就不要去啃噬屈原的身軀。從此就將屈原投江自盡的農曆五月五日這天定為端午節，紀念其愛國的高尚情操，並在端午節吃粽子緬懷屈原。

戴香包

傳統香包內會裝入雄黃、硃砂、白芷、丁香等具有驅趕蚊蟲功用的香草，和掛艾草、菖蒲是一樣的避邪、祛凶用意，有些母親會特別將香包縫製成辣椒、老虎等鎮邪造型，或是胖娃娃、卡通人物等小孩子喜歡的造型。

立蛋

古人相信端午節的正中午陽氣最重，若將雞蛋成功豎立，則該顆雞蛋就吸取了天地間的陽氣，這樣便可以獲得一年滿滿的好運氣！所以端午節正中午時，許多父母會帶著小朋友一起到戶外立蛋。有的父母也會在端午節這天將煮熟的雞蛋放在小孩肚皮上滾一滾，再剝給小孩吃，據說這樣可保佑小孩日後不會肚子痛。

以上是比較常見的端午習俗，還有別忘了「打午時水」這項習俗，請看：五月五發福慶端午／午時水與五福大帝傳說一文詳細了解！

資料參考（多看多保庇！）：

台北市政府教育局

端午節習俗 插蒲艾佩香包辟邪毒

五月艾 避邪防瘟疫

【歲時禮俗】端午節的常見習俗

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