不是陽曆 也不是陰曆 是陰陽合曆

大家聽過陰陽合曆嗎？我們所熟知的農民曆就是陰陽合曆的一種，世界各地依照風俗民情不同而衍生出各自陰陽合曆的算法，只是為什麼我們會需要陰陽合曆，而陰陽合曆對我們的生活又有什麼影響呢？

首先要搞清楚陽曆和陰曆的差別，陽曆就是地球繞行太陽一周為一年；陰曆則是和月亮陰晴圓缺一致。其實世界上大多數的地區都採用陰陽合曆，不過伊斯蘭世界就完全不同，他們採用的是陰曆，也就是依照月亮運行而活。無論在世界哪個角落，身為穆斯林便會遵從伊斯蘭曆法（也稱回曆），例如六月十四日就是回曆的九月三十日，這表示六月十四日之後代表齋戒月結束，隔天十月一日就是令人開心的開齋節，將會連續三到四天的慶祝。在伊斯蘭國家，開齋節為國定假日，類似我們的農曆新年。