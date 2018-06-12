不是陽曆 也不是陰曆 是陰陽合曆

大家聽過陰陽合曆嗎？我們所熟知的農民曆就是陰陽合曆的一種，世界各地依照風俗民情不同而衍生出各自陰陽合曆的算法，只是為什麼我們會需要陰陽合曆，而陰陽合曆對我們的生活又有什麼影響呢？
首先要搞清楚陽曆和陰曆的差別，陽曆就是地球繞行太陽一周為一年；陰曆則是和月亮陰晴圓缺一致。其實世界上大多數的地區都採用陰陽合曆，不過伊斯蘭世界就完全不同，他們採用的是陰曆，也就是依照月亮運行而活。無論在世界哪個角落，身為穆斯林便會遵從伊斯蘭曆法（也稱回曆），例如六月十四日就是回曆的九月三十日，這表示六月十四日之後代表齋戒月結束，隔天十月一日就是令人開心的開齋節，將會連續三到四天的慶祝。在伊斯蘭國家，開齋節為國定假日，類似我們的農曆新年。
閏年閏月的出現，是為了要讓曆法計算與行星運轉相符。月亮的周期平均為29.5天，平年的周期是353-355天，閏年的周期則是383-385天。多出來的日子不是撿到，而是要補足空缺。
24節氣從西漢時期就已存在，首見於《淮南子·天文訓》，是以地球從冬至開始繞太陽公轉一圈為一年。農民依照節氣播種收成，人們也以此為生活的依據，調養生息或作物成長皆以節氣做為參考。24節氣的命名反應季節與氣候的變化，2016年聯合國教科文組織，也將24節氣列入人類非物質文化遺產代表。
農民曆結合24節氣以及月亮的運行，成為我們生活不可或缺的工具，無論是開市嫁娶、入厝安灶，或是入殮安葬，都會參考農民曆的忌宜。當別人說起陰陽合曆，別再說你不知道，因為你正在依此生活喔。
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