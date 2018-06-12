北市硬起來！打擊非法旅宿　要求訂房平台即刻下架

響應中央打擊非法旅宿，台北市觀光傳播局與多家網路訂房平台達成協議，凡曾列為非法旅館並裁處的黑名單，即日起均將自網路下架或鎖住房源，消費者將無法自網站訂房。而部分因遭裁處歇業的非法旅館如被迫停業，平台業者將協助消費者轉至其他安全合法的住宿場所。

台北市觀傳局表示，近年來非法旅宿意外頻傳，除火災、一氧化碳中毒等公安危險外，也成為通緝犯藏匿、毒趴等犯罪溫床。由於日租常隱匿於公寓大廈之中，如無民眾提供訂房證明、詳細地址與電話、訂房日期、交易金額與照片等確切資料，查證相當困難。

有鑑於日租銷售管道多為網路平台，為從源頭阻絕非法，觀光傳播局長陳思宇表示，已將歷年曾經裁處的非法旅館名單給予各網路訂房平台業者，要求業者下架，保障旅客安全。