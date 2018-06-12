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北市硬起來！打擊非法旅宿　要求訂房平台即刻下架

記者陳致宇／台北報導2018/06/12 18:11
▲響應中央打擊非法旅宿，台北市觀光傳播局與多家網路訂房平台達成協議，要求非法旅宿即刻下架。（圖／NOWnews資料圖片）
▲響應中央打擊非法旅宿，台北市觀光傳播局與多家網路訂房平台達成協議，要求非法旅宿即刻下架。（圖／NOWnews資料圖片）

響應中央打擊非法旅宿，台北市觀光傳播局與多家網路訂房平台達成協議，凡曾列為非法旅館並裁處的黑名單，即日起均將自網路下架或鎖住房源，消費者將無法自網站訂房。而部分因遭裁處歇業的非法旅館如被迫停業，平台業者將協助消費者轉至其他安全合法的住宿場所。

台北市觀傳局表示，近年來非法旅宿意外頻傳，除火災、一氧化碳中毒等公安危險外，也成為通緝犯藏匿、毒趴等犯罪溫床。由於日租常隱匿於公寓大廈之中，如無民眾提供訂房證明、詳細地址與電話、訂房日期、交易金額與照片等確切資料，查證相當困難。

有鑑於日租銷售管道多為網路平台，為從源頭阻絕非法，觀光傳播局長陳思宇表示，已將歷年曾經裁處的非法旅館名單給予各網路訂房平台業者，要求業者下架，保障旅客安全。

台北市觀傳局指出，目前已獲得 Agoda 初步善意回應，即日起以下架、鎖房無法預訂等方式停止銷售，避免消費者誤踩地雷； Expedia 則表示已慎重處理此事，並將觀光傳播局曾裁處名單送請美國總部法律部審批，近期會有正式聲明； Booking.com 至今仍未回應，觀傳局將會持續積極聯絡達成共識。

根據台北市觀傳局統計，自去（ 2017 ）年 11 月 1 日起公布實行「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業、旅館業或民宿行政執行作業要點」，至今年 5 月底止曾經裁處的 53 件日租案，其中 34 家非法旅館自行停止營業、 7 家已依程序取得合法旅館登記證、 12 件仍在處理程序或持續列管中。
 

關鍵字台北市非法日租套房下架agodabooking.comexpedia
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