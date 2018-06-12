表態支持安樂死　張菲盛讚傅達仁「勇者」

張菲今（12）日錄製《綜藝菲常讚》，談及傅達仁在本月7日在瑞士安樂死，他坦言：「我覺得這是很悲壯的一件事，有些人是生命的鬥士，他真的是很了不起。」更說以前在唸書時，只有看傅達仁轉播體育賽事，「他就像權威一樣」，表示看到傅達仁離開相當感傷。
張菲透露，看到傅達仁最後身影，跟過去意氣風發相差許多，但看得出來傅達仁仍用心打扮，極力保持帥氣模樣。張菲也說：「傅達仁那時候崇高的地位，大家看到他，就能凝聚台灣人力量。」聽到傅達仁安樂死消息，張菲覺得非常哀傷，至於是否支持安樂死？張菲直言不諱：「我支持，其實安寧病房也是類似安樂死的方式，只是安樂死是更有尊嚴的死亡方式。」
▲傅達仁於6月7日，離開這個世界。（圖／翻攝自臉書，2018.05.31）
張菲也說，「安樂死需要經歷法定的評估，是有法規的，不是欠了很多錢就說我要死，也不是活得不耐煩說要死」。至於很多人認為「好死不如賴活」，但張菲也說這就是活得沒有尊嚴，認為傅達仁非常自愛。
張菲談及自己父親送到安寧病房前，要求醫院不要給他任何麻醉、嗎啡，他想跟父親好好說話。把父親帶回家時，張菲也拒絕一切麻醉，要父親用最自然的方式離開，而後父親也從睡眠中甦醒、睜眼看他們，認為父親至少意識清醒，沒有遺憾。