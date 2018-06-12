表態支持安樂死　張菲盛讚傅達仁「勇者」

張菲今（12）日錄製《綜藝菲常讚》，談及傅達仁在本月7日在瑞士安樂死，他坦言：「我覺得這是很悲壯的一件事，有些人是生命的鬥士，他真的是很了不起。」更說以前在唸書時，只有看傅達仁轉播體育賽事，「他就像權威一樣」，表示看到傅達仁離開相當感傷。

張菲透露，看到傅達仁最後身影，跟過去意氣風發相差許多，但看得出來傅達仁仍用心打扮，極力保持帥氣模樣。張菲也說：「傅達仁那時候崇高的地位，大家看到他，就能凝聚台灣人力量。」聽到傅達仁安樂死消息，張菲覺得非常哀傷，至於是否支持安樂死？張菲直言不諱：「我支持，其實安寧病房也是類似安樂死的方式，只是安樂死是更有尊嚴的死亡方式。」