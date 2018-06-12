林佳龍視察建國市場　攤商搶著送包中的蒜及肉粽

在端午節慶前夕，林佳龍特地前往視察，逐一巡視海鮮、肉品、蔬果、熟食、五金等五大區域，與攤商熱絡互動，瞭解市場搬遷後攤鋪位使用及營業情形。包括立委黃國書、市議員鄭功進、何敏誠、邱素貞、市場自治會代表及在地里長皆到場關心。

台中建國市場遷移新址開幕後，營運業績成長三成，並榮獲「3星優良市集」。市長林佳龍今(12)日在端午節前夕前往視察，逐一關心攤位營運狀況。「有做事，人民就看的到」林佳龍表示，台中的改變正在出現，建國市場業績的提升證明遷建決定是對的，也帶動舊市區繁榮發展，讓台中更加進步，將持續加強改善軟硬體設備，為民眾提高服務品質。

林佳龍表示，台中新建國市場是全國最大的公有市場，攤位數共有711攤，從舊有市場遷建過來後，業績足足多了三成以上，假日人潮更多，業績提升也證明當初的搬遷與改建是對的。另外，軟硬體設備已分為「風、水、電、車、錢」五部分進行改善，藉由今日視察也深入了解需要加強的地方。



▲市長林佳龍視察建國市場民眾熱情包圍拍照（圖／市政府提供 , 2018.6.12)

此外，建國市場去年首次參加行政院經濟部辦理的優良市集及樂活名攤認證，在自治會及全體攤商的努力下，評核結果大放異彩，除獲得「3星優良市集」，更有35個攤鋪位獲得1至4星等認證，一舉囊括80顆星。市府為了給予實質鼓勵，已減免市場107年度1整年的使用費8%，提供攤商優惠。

林佳龍踏入市場，就被民眾熱情包圍，有攤商搶著送上象徵當選、包中的蒜及肉粽，預祝林佳龍年底選戰能順利連任。林佳龍指出，「有做事，人民就看的到」台中的改變正在出現，市區的活化再生，不論是建國市場或是綠川、柳川、鐵路高架化、捷運系統等各項建設的連結，讓過去沒落的地區都發展起來，讓台中更加進步；對於現任者來講，就是持續衝刺展現政績，真正為人民提高服務的品質。

經發局指出，「風、水、電、車、錢」設備改善，風的部份，今年4月初已完成B、C、D區裝設41支抽排風扇，改善市場內通風及百葉窗適量剪片，提升市場空氣流通；水的部份在C、E區增設排水溝；電的部份已向台電申請增加用電契約容量由原本900KW調高至1201KW，目前正審核中。車的部份，交通局持續增設公車路線及i-Bike租借站；錢的部份，舊建國市場平日來客率3,100人/日、假日來客率6,000人/日；新建國市場平日來客率3,900人/日、假日來客率8,000人/日，平日成長率25%、假日成長率33%，來客率成長約三成左右，如遇民俗節慶，採買的民眾更是蜂擁而入，相當熱鬧。